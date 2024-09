Bolletta luce, il trucco è accendere tutto in queste ore: si risparmia

Bolletta luce, c’è un modo per risparmiare che non tutti conoscono: ecco che cosa devi fare, basta accendere tutto in questa fascia oraria.

Le spese che le famiglie devono affrontare in Italia sono sempre ingenti. Dal punto di vista economico, infatti, la situazione è a dir poco delicata, visto che gli stipendi sono fermi da tanto, troppo temo e dall’altra parte i costi della vita stanno lievitando. Il tutto nasce dal costo delle materie prime, che risente di questa grande instabilità politica ed internazionale. In un contesto come quello appena descritto diventa molto comune che anche le bollette diventino un peso non di poco conto per le finanze di una famiglia.

Molte persone tendono a pensare, giustamente, che per risparmiare occorra necessariamente rinunciare a delle cose. Che può essere una cena in più oppure anche, per tornare al tema di questo articolo, usare il meno possibile elettrodomestici che vanno ad incidere in maniera importante sulle bollette. In realtà, c’è un metodo che ci mette nelle condizioni di poter risparmiare cifre anche piuttosto considerevoli senza però dover fare delle rinunce. Andiamo a vedere di che si tratta.

Risparmiare in bolletta: così è semplicissimo

Si deve partire da un concetto. L’Arera ha stabilito delle fasce orari che riguardano i consumi. La prima fascia (F1) è quella che copre dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 del mattino fino alle 19.00. La F2, invece, invece occupa la fascia oraria che va dalle 7.00 alle 8.00 del mattino e quella che invece va dalle 19.00 alle 23.00 dal lunedì al venerdì, oltre a quella del sabato dalle 7.00 alle 23.00. F3, invece, riguarda le ore notturne ed i giorni festivi. F1 ha i costi maggiori, per F2 sono più bassi e così via.

Questo perché se ci sono più consumi, aumentano anche i costi di gestione dell’ente erogatore e, per questo motivo, le bollette diventano più salate. Per questo motivo un modo importante e notevole per risparmiare è quello di usare gli elettrodomestici vari nelle ore che rientrano nella fascia F2 o ancor di più nella fascia F3. Di notte, infatti, l’ente ha meno costi e, di conseguenza, la bolletta se si usa la corrente di notte o anche in tarda serata può permetterti un risparmio non di poco conto.

Bolletta della luce, un altro metodo per risparmiare

Un altro modo importante per risparmiare è quello di conoscere il mercato e di informarsi sull’andamento del mercato libero e di trovare la giusta offerta, al fine di trovare il profilo di ente gestore ideale per te. In conclusione, ecco come ottenere la rateizzazione del pagamento di una bolletta.