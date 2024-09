Quando piove il tuo condizionatore sgocciola? Cosa significa

Che significato hanno le perdite d’acqua del condizionatore d’aria durante i periodi di pioggia? Quello che dobbiamo sapere.

Nelle sempre più afose giornate estive degli ultimi anni la presenza di un condizionatore d’aria si è rivelata spesso decisiva per assicurare un po’ di refrigerio. Tuttavia anche il migliore degli alleati talvolta può dare problemi. Nel caso del condizionatore può presentarsi un inconveniente come la fuoriuscita d’acqua, specialmente durante le piogge.

Cosa significa quando il condizionatore sgocciola quando fuori piove? All’origine di un problema simile possono esserci molte cause. Tra queste una installazione non a norma o una manutenzione non eseguita a regola d’arte (o insufficiente).

Possono essere tanti insomma i motivi che spiegano perché a un certo punto ci accorgiamo che dal nostro condizionatore scendono delle goccioline di acqua. Ecco cosa vuol dire la perdita d’acqua dall’unità di climatizzazione e come affrontare il problema.

Condizionatore gocciolante quando piove, perché si presenta questo problema

I motivi principali all’origine di una fuoriuscita d’acqua dal condizionatore potrebbero essere quattro. Potremmo essere in presenza di una installazione non corretta dell’unità del condizionatore. Se questa non è stata montata in modo perfettamente orizzontale o se è inclinata nella direzione scorretta, l’acqua di condensa non defluisce bene e fuoriesce dall’unità stessa.

Ci potrebbero anche problemi con il tubo di scarico, deputato al drenaggio dell’acqua di condensa all’esterno dell’edificio. Nel caso di un tubo piegato o ostruito (ma potrebbe anche avere l’estremità immersa nell’acqua) l’acqua piovana può rifluire all’interno dell’unità e causare perdite. Stesso discorso per un tubo non sigillato alla perfezione: l’acqua piovana penetra alimentando le perdite d’acqua.

Una terza ipotesi riguarda i fori di scarico: col tempo, a causa degli accumuli di sporco, muffa o detriti, possono ostruirsi. La perdita d’acqua è la conseguenza di questa ostruzione, che impedisce il drenaggio corretto del liquido. Il gocciolamento potrebbe anche essere dovuto, infine, alla presenza di condensa e di un’umidità elevata: quando piove, aumenta l’umidità dell’aria. Di conseguenza si forma più condensa all’interno del condizionatore. Se l’unità non è progettata per gestirne in grandi quantità rischia di accumularsi acqua che finisce per fuoriuscire.

Cosa fare quando esce l’acqua dal condizionatore durante le piogge? Occorre verificare la corretta installazione dell’unità interna e controllare il tubo di scarico per assicurarsi che non sia difettoso o ostruito. Va controllato anche lo stato dei fori di scarico e non bisogna trascurare la regolare pulizia del condizionatore, a partire dai filtri d’aria. Nelle giornate particolarmente umide come quelle piovose faremo bene a impostare il condizionatore sulla modalità deumidificatore per ridurre il carico di lavoro dell’unità e evitare gli accumuli di condensa.