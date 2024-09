Connessione internet lenta, come riavviare (correttamente) il router: solo così risolverai definitivamente il problema

Spesso, può accadere di avere una connessione di rete fissa molto lenta, in questo caso bisognerà ripristinare il router: il procedimento.

Nell’agosto del 1991 una scoperta ha rivoluzionato del tutto le nostre vite: l’avvento di Internet, o meglio del “World Wide Web”, ossia il mondo di Internet come oggi lo conosciamo ai giorni nostri. Nei 33 anni trascorsi dal lancio del primo sito le cose sono nettamente cambiate.

La tecnologia ha fatto passi da gigante ed oggi sono miliardi le persone che utilizzano Internet a livello globale per i più vari motivi. Avere una connessione di rete fissa in casa è ormai quasi necessario, soprattutto per chi lavora da remoto, il cosiddetto smart working. Può accadere, però, che la connessione non sia veloce e prestante causando non pochi disagi. Vediamo come intervenire in poche semplici mosse per risolvere il problema.

Router, connessione lenta: come risolvere il problema

Si è sempre di più a caccia della migliore offerta o della connessione di rete fissa più veloce in modo da navigare senza problemi potendo connettere anche più dispositivi ad un router, un oggetto ormai molto diffuso che permette di avere una connessione Wi-Fi all’interno delle abitazioni.

Questo dispositivo, che può essere installato semplicemente collegandolo alla presa e alla linea telefonica e alla presa elettrica attraverso il cavo di alimentazione, è sempre in funzione e ci consente di rimanere sempre connessi, ad ogni ora del giorno e della notte. Potrebbe, però, accadere che la connessione non sia più veloce come un tempo o che addirittura si blocchi. In questi casi, in molti consigliano, di effettuare un’operazione prima di contattare un tecnico. Stiamo parlando del reset del router, questo consente al dispositivo di ripristinare tutte le sue impostazioni riportandole ai valori predefiniti, ossia a quelle di fabbrica.

L’operazione, dunque, potrebbe risolvere le problematiche e far tornare la connessione veloce come un tempo. Vediamo ora come eseguirla.

Come effettuare il reset del router

Per eseguire il reset, saranno necessarie solo poche mosse. In primis, bisogna tenere conto che ogni modello ha un procedimento diverso, ma nella maggior parte dei casi si può agire attraverso il pulsante di accensione o di accensione/spegnimento. Il primo passaggio è quello di premere quest’ultimo sino a che le luci sul dispositivo non si siano spente tutte, poi bisognerà tenere spento il router per almeno 10 secondi, meglio se 30. A questo punto, procediamo premendo nuovamente il pulsante e accendiamo attendendo che tutte le luci si accendano.

Se l’operazione, però, non risolve il problema, puoi richiedere l’assistenza di un tecnico che ci indicherà la strada giusta da seguire.