WhatsApp occhio alla privacy: le regole da seguire in chat o in chiamata. Così sei davvero al sicuro

Grazie a queste regole la privacy su WhatsApp sarà al sicuro. Ecco come comportarsi in chat o in chiamata.

Privacy online. Sembra quasi un ossimoro visto che, come documenta il giornalista di Le Monde Martin Untersinger, il web somiglia sempre più a un campo di battaglia dove potentati di varia natura (economica, ma anche politica) appaiono impegnati in una ricerca infinita di informazioni. Ma tant’è, qualcosa bisognerà pur fare per difendersi.

Tanto più se parliamo della piattaforma di messaggistica istantanea più scaricata e popolare al mondo, ovvero WhatsApp. L’app di Meta ha rivoluzionato il modo di comunicare della nostra quotidianità, spingendo centinaia di milioni di persone in tutto il mondo a scambiarsi messaggi, video e immagini attraverso le sue chat.

Da quando Meta ha acquisito l’applicazione – nel 2014 – il gruppo di Zuckerberg non ha smesso di introdurre nuove funzionalità capaci di innalzare il livello della privacy degli utenti. Ecco come possiamo sfruttarle al massimo per tutelarci nel mare magnum della rete.

WhatsApp, le regole della privacy

La popolare app di Meta permette di gestire in maniera ottimale la ricezione delle chiamate da parte di numeri sconosciuti, non presenti all’interno della nostra rubrica personale. Infatti tra le impostazioni a disposizione di ogni utente c’è la possibilità di scegliere se attivare la funzione “Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti”. Possiamo trovarla all’interno della sezione relativa alla “Privacy” e alle “Chiamate“.

Ma non è tutto: muovendoci sempre all’interno della sezione “Privacy” avremo modo di cliccare sulla voce “Avanzate” per andare poi a selezionare l’opzione relativa alla possibilità di nascondere il nostro indirizzo IP.

Questo significa che non sarà possibile al ficcanaso di turno individuare la nostra posizione fisica durante una chiamata su WhatsApp. Oltre a queste due opzioni, davvero molto utili per innalzare il livello di privacy e sicurezza, c’è anche dell’altro.

Gli utenti di WhatsApp, infatti, hanno a disposizione anche un’altra possibilità: il blocco di una o più chat con un lucchetto. In sostanza potremo attivare questa funzione per assicurarci la riservatezza di alcune nostre comunicazioni con specifici contatti. In questo modo per visualizzare la chat sarà necessario inserire una password o il proprio codice Face ID.

Last but not least, WhatsApp ci consente anche di bloccare completamente l’accesso alle persone estranee all’app. Non dovremo fare altro che aprire la sezione “Privacy” e impostare la funzionalità “Blocca schermo”. In questo modo l’utente si vedrà richiedere ogni volta la password o il riconoscimento facciale. Attivando questa opzione potremo prevenire eventuali accessi non autorizzati.