WhatsApp, così nascondi tutto in un secondo: finalmente al riparo da ‘occhi indiscreti’

Vuoi metterti al riparo da occhi indiscreti su WhatsApp? Così nascondi tutto in un battibaleno: il trucco che in pochi conoscono.

WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo. Si può usare per fare telefonate, scambiarsi messaggi, audio, video, foto, posizioni, contatti e file di ogni tipo. Insomma, con una sola app si può fare praticamente di tutto! Ecco perché è così amata dagli utenti.

Bisogna, però, ammettere che su WhatsApp spesso ci si può esporre a rischi connessi a truffe e alla violazione della privacy.

Se quindi vuoi metterti al riparo da occhi indiscreti devi assolutamente provare questo trucchetto che in pochi conoscono. Così, potrai nascondere tutto in un secondo!

WhatsApp, così nascondi tutto in un secondo: il trucco per mettersi al riparo da ‘occhi indiscreti’

Come abbiamo anticipato poco fa, per quanto sia utile, WhatsApp spesso può esporci a rischi connessi alla nostra privacy. Al di là dei vari tentativi di truffa finalizzati a sottrarre dati sensibili, ci sono anche dei casi in cui nella quotidianità WhatsApp viene usato per ‘spiarci’. Spieghiamoci meglio.

Intorno a noi (fidanzati, fratelli, sorelle, genitori e chi più ne ha più ne metta) potrebbero esserci delle persone intenzionate a scoprire qualche nostro segreto proprio accedendo alle chat di WhatsApp. Ma niente paura, perché esiste un sistema molto efficace che può aiutarci a risolvere questa bella seccatura.

Si tratta della cosiddetta ‘funzione lucchetto’, ovvero quell’opzione che ci permette di rendere inaccessibile tutte o parte delle nostre conversazioni su WhatsApp a soggetti terzi. Attivarla è semplicissimo! Basta cliccare sul nome del contatto con cui abbiamo una chat aperta e che vogliamo nascondere, andare sui tre puntini in alto a destra e scorrere fra le opzioni finché non si trova la voce Attiva lucchetto.

A questo punto, sarà sufficiente cliccarci sopra e la modifica verrà salvata. Così facendo, la chat non sarà più visualizzabile all’interno del menu di WhatsApp. Per trovarla bisognerà far scorrere lo schermo verso il basso e far apparire la sezione Chat con lucchetto. Cliccandoci sopra sarà possibile inserire il codice di protezione o l’impronta digitale e finalmente potremo accedere alle nostre chat super segrete.

Se invece vuoi rendere di nuovo la conversazione accessibile, dovrai soltanto cliccarci sopra, andare sui tre puntini in alto a destra e cercare Rimuovi lucchetto. Et voilà: tutto sarà tornato come prima. Facile, non è vero? In poche semplici mosse puoi risolvere i tuoi problemi di privacy!