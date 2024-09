Devi pulire così la guarnizione della lavatrice: altrimenti gli dirai addio (molto presto)

Pulire correttamente la guarnizione della lavatrice è uno dei passaggi fondamentali per preservare l’efficienza dell’elettrodomestico.

La guarnizione della lavatrice è una componente essenziale per il corretto funzionamento del proprio elettrodomestico. Con il termine guarnizione, si intende la parte in gomma che ha il compito di rivestire e sigillare l’oblò della lavatrice, impedendo la fuoriuscita del materiale dal cestello durante il normale ciclo di lavaggio.

Nonostante sia una zona spessa trascurata, la sua corretta manutenzione incide direttamente sulla durata della lavatrice e sulla qualità dei lavaggi. A causa della sua posizione e del contatto prolungato con acqua e residui di scarico, la guarnizione si può facilmente trasformare nell’ambiente ideale per lo sviluppo di batteri, muffe e cattivi odori.

Se non viene pulita regolarmente, la guarnizione può diventare facilmente un ricettacolo di sporco e germi, con conseguenze negative sulla salute dell’elettrodomestico e sulla pulizia dei capi lavati. I residui di sporco provenienti dalla guarnizione, infatti, possono macchiare i capi durante il lavaggio, generando spreco e insoddisfazione.

Guarnizione: come pulirla correttamente per salvare la tua lavatrice

Sono molteplici i rimedi casalinghi per pulire in modo corretto la guarnizione della propria lavatrice contribuendo, in questo modo, alla conservazione dell’elettrodomestico nel tempo. Il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato contro germi e batteri, utilizzato come antimuffa naturale ed efficace. Questo prodotto può rivelarsi uno strumento potente contro lo sporco della guarnizione: basterà creare una pasta gel unendo un cucchiaio di bicarbonato all’acqua e applicarla all’esterno e all’interno della guarnizione.

Per una corretta pulizia della guarnizione, non può mancare l’acqua ossigenata, presente in tutte le case e utilizzata come prodotto essenziale per disinfettare le ferite. Basterà spargerla su una spugnetta non abrasiva e strofinarla su tutta la guarnizione, evitando di dimenticare le parti più nascoste. Anche l’aceto d’alcol si rivela essere un ottimo prodotto naturale per la pulizia della guarnizione, in grado di eliminare completamente la muffa proliferata sulla gomma.

Nella pulizia della guarnizione, risulta ottimo anche l’uso di aceto di vino, sapone di Marsiglia, sale fino e acido citrico, da unire ad acqua tiepida. Quest’ultimo prodotto, in particolare, agisce come anticalcare e antimuffa naturale, pulendo in profondità in poco tempo e con poco sforzo. In generale, è fondamentale mantenere la guarnizione sempre asciutta dopo ogni ciclo di lavaggio, evitando che il ristagno di acqua possa sviluppa germi e batteri.