Cosa avrà in più il nuovo iPhone 16 rispetto al 15: le differenze

Annunciata l’uscita del nuovo iPhone 16: ecco le differenze e i vantaggi rispetto al modello precedente di Apple.

L’obsolescenza programmata fa passi da gigante e c’è chi, come gli utenti Apple, si trova davanti a un dilemma come questo: meglio aspettare l’uscita del nuovo iPhone 16 (annunciata per il prossimo 9 settembre) o comprare un iPhone 15, adesso venduto a prezzi scontati? Meglio sborsare di più per il nuovo che avanza o puntare sul vecchio a cifre più abbordabili?

Ogni opzione ha vantaggi e svantaggi. Ma per prendere la decisione migliore occorre prima capire cosa avrà di più il nuovo iPhone 16 rispetto al 15. I punti di forza di iPhone 15 sono noti: durata della batteria, una tecnologia della fotocamera implementata, design moderno, usabilità migliorata.

Ma nell’iPhone 15 anche le prestazioni sono di alto livello e lo stesso vale sul fronte della connettività e della versatilità. Dove spicca invece il nuovo iPhone 16 e in cosa si differenzia rispetto alla versione precedente? Cerchiamo di comprenderne differenze e vantaggi.

IPhone 16: cosa avrà in più della versione precedente

Stando ai modelli precedenti, gli esperti del settore ipotizzano un ulteriore salto di qualità nel design. Le ultime voci ipotizzano una cornice di dimensioni ridotte e l’uso di nuovi materiali per realizzare un design esteticamente più gradevole e anche più durevole, in grado di abbinare raffinatezza e resistenza. Ma non finisce qui: c’è molta attesa anche intorno al nuovo display di iPhone 16, che si annuncia in grado di garantire un’esperienza visiva di qualità superiore.

Stesso discorso per la fotocamera. Si attendono ulteriori miglioramenti alle capacità fotografiche – che già destano impressione – di iPhone 15. Si parla di uno zoom migliorato, di opzioni di obiettivi aggiuntivi e di una fotografia ancora perfezionata in condizioni di scarsa illuminazione. Alla tecnologia della fotocamera si dovrebbero abbinare poi tecnologie di nuova generazione potenziate dal ricorso all’intelligenza artificiale.

Un’altra novità interessante di iPhone 16 si profila l’anno aggiuntivo di supporto software. Tanto iPhone 15 quanto iPhone 16 sono destinati a ricevere aggiornamenti software per diversi anni. Tuttavia iPhone 16 avrà un anno aggiuntivo di supporto. Si tratta di un dettaglio importante per chi pensa di mantenere questo modello il più a lungo possibile. In questo modo ci sarà la certezza di poter disporre degli ultimi aggiornamenti di sicurezza e funzionalità.

Sicuramente l’iPhone 16 avrà un prezzo maggiorato rispetto al 15. Ma la differenza di costo promette di essere colmata dall’introduzione di nuove funzionalità oltre alla maggiore longevità del supporto software. Con altrettanta certezza iPhone 16 sarà un prodotto tecnologicamente più avanzato in grado di garantire prestazioni ancora superiori.