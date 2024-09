Sei cliente Intesa? In questo caso puoi prelevare solo 250€, la novità

I clienti di Banca Intesa devono saperlo, ci sono dei casi in cui è possibile prelevare solo 250 euro, ecco quando.

Ogni contribuente sceglie la banca a cui appoggiarsi, a volte lo fa per comodità, sfruttando la presenza di una filiale vicino a casa o la possibilità di farsi seguire da un operatore di cui ci si fida. In genere le regole da seguire possono essere quasi del tutto simili, così da semplificare le cose se si dovesse decidere di cambiare, anche se a volte possono esserci piccole differenze che possono essere evidenti all’apertura del conto, come possono rendersi conto i clienti di Banca Intesa.

Si tratta di una delle realtà più importanti nel territorio nazionale, da cui spesso si decide di farsi servire anche per tradizione familiare. Non tutti potrebbero essere a conoscenza di una regola che si è deciso recentemente di applicare, che potrebbe non fare piacere a molti qualora si dovessero trovare a fare un’operazione che tanti fanno frequentemente.

Una regola importante per i prelievi con Banca Intesa

L’uso del contante negli ultimi tempi si è drasticamente ridotto, tende a essere utilizzato soprattutto da alcuni “tradizionalisti” che faticano ad abbandonarlo del tutto, o per importi bassi, come accade ad esempio quando si devono pagare il caffè al bar o un giornale. Nonostante tutto, si sceglie spesso di tenere con sé una piccola somma, così da utilizzarla per alcune incombenze improvvise, per questo è naturale presentarsi al bancomat per avere il denaro di cui si ha bisogno.

Le regole che Banca Intesa ha stabilito per i suoi clienti sono però parzialmente differenti rispetto a quelle in vigore per la concorrenza, è bene saperlo. E’ possibile effettuare prelievi gratuiti in tutti i bancomat appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, che comprende anche le filiali delle banche acquisite come UBI Banca e IW Bank. Difficile quindi non trovare qualcosa che non faccia al caso proprio.

Da qualche tempo è però disponibile un’opportunità in più, che potrebbe soddisfare le esigenze di molti. Il colosso bancario ha infatti stabilito una partnership con Mooney, grazie a cui è possibile prelevare fino a 250 euro al giorno in maniera assolutamente gratuita (non sono previsti costi per le commissioni) in oltre 45.000 esercizi convenzionati, tra cui tabaccai, edicole e supermercati. Questa opzione può quindi rivelarsi davvero utile se ci si è recati nel consueto sportello ma si deve attendere a lungo a causa della coda che potrebbe essersi formata, ma anche se ci si trova in una località diversa dalla propria, come accade quando si è in vacanza, e non si ha a disposizione un punto dedicato.

E non è finita qui. Intesa, a differenza della concorrenza, ha pensato di venire incontro anche a un’altra fetta di clienti, permettendo loro di effettuare un prelievo anche se non si dovesse essere in possesso della carta. Si tratta di una situazione tutt’altro che rara, basti pensare alle donne che magari conservano la tessera in un apposito contenitore, ma cambiando la borsa, come accade spesso, possono averla dimenticata. Si può procedere in maniera semplice scaricando sul proprio smartphone l’apposita app, Cardless, che consente di portare a termine l’operazione nelle oltre 7.700 casse veloci del gruppo in Italia, semplicemente inquadrando un codice QR con il dispositivo.

Le commissioni, intorno ai 2 euro, sono invece previste quando il prelievo viene eseguito presso gli sportelli automatici di altre banche.