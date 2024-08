Hai l’auto elettrica o ibrida? Per quanti anni non pagherai il bollo auto

Ecco una informazione utile ed importante per tutti quelli che hanno un’auto ibrida o elettrica: cosa c’è da sapere sul pagamento del bollo auto.

Come è noto, avere un’automobile oltre a regalarci dei vantaggi che non possono essere messi in discussione, implica anche dei costi da affrontare e da sostenere. Il primo tema importante in tal senso è quello relativo sicuramente alla benzina ed alla manutenzione che potrebbe essere definita come ordinaria. Ma non si può sottovalutare anche l’aspetto relativo ad una imposta che riguarda tutti quelli che hanno una automobile. E che devono pagare con una cadenza annuale. Stiamo parlando, ovviamente, del tanto temuto bollo auto, necessario per l’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico.

Attorno al settore automobilistico ormai da anni il tema centrale è senza ombra di dubbio quello relativo all’inquinamento ed alle emissioni di ogni veicolo nell’ambiente. I danni da questo punto di vista sono davvero enormi e per questo motivo si sta spingendo verso veicoli che abbiano un impatto minore. E per incentivare l’acquisto di questa tipologia di macchine ci sono delle agevolazioni che possono risultare molto interessante. Per esempio, le auto ibride e quelle ad alimentazione elettrica non sono tenute al pagamento del bollo auto per un tot di tempo. Andiamo a vedere a quanto ammonta in maniera precisa e dettagliata.

Esenzione del bollo auto per auto elettriche ed ibride: per quanto tempo

Partiamo con le auto ibride. L’esenzione di cui ci stiamo occupando varia, purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista, da Regione a Regione. Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta garantiscono quella più importante, dal momento che è di 5 anni. Abruzzo, Campania, Emilia, Lazio, Sicilia, Trentino, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano invece la garantiscono per 3 anni, mentre il Molise per 2.

La Lombardia invece offre uno sconto del 50% sul bollo auto per 5 anni, mentre Le Marche garantiscono l’esenzione per addirittura 6 anni. Si tratta, dunque, della Regione più virtuosa da questo punto di vista. Insomma, si oscilla di molto ed ogni entità regionale ha un raggio di azione per poter indirizzare il discorso nella zona sottoposta al suo controllo. Prima di procedere con le auto elettriche, ecco il divieto che è in arrivo per le auto diesel.

Bollo auto e auto elettriche: cosa sapere

In Piemonte e Lombardia per le auto elettriche è garantita l’esenzione a vita dal pagamento del bollo auto, mentre in tutte le altre Regioni tale esenzione riguarda solo i primi 5 anni, con uno sconto del 75% rispetto al pagamento del sesto anno. Prima di concludere, restando in tema auto, ecco cosa sapere su multe da autovelox non omologato.