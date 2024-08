Elenco di cibi tossici per il tuo cane: non darglieli mai

Alcuni cibi non vanno mai dati al nostro cane: sono tossici per il suo organismo e potrebbero compromettere seriamente la sua salute.

Come ripetono spesso allevatori e esperti di cani, non facciamo un favore ai nostri amici a quattro zampe quando li antropomorfizziamo. Il doveroso affetto per i nostri animali da compagnia passa da un riconoscimento basilare: il rispetto della loro natura. Spesso infatti tendiamo a trattarli come se fossero a loro volta umani.

Si tratta di un grave errore. I nostri cani non sono né potranno mai essere come noi. Una delle cose peggiori che possiamo fare, tra le tante, è quella di dargli dei cibi che possono essere adatti al nostro organismo ma che invece risultano nocivi per quello dei nostri simpaticissimi pets.

Esattamente così: esiste tutto un elenco di cibi tossici per il nostro cane. Dobbiamo prestare attenzione a non darglieli mai se non vogliamo mettere a repentaglio la salute dei nostri animali domestici. Ecco quali sono gli alimenti off limits per i nostri amici pelosi.

Cibi tossici per il cane, ecco gli alimenti da non dare mai a fido

Ogni tanto capita, soprattutto in questo periodo estivo, di assistere a scene dove il cane viene premiato con un bel gelatone. È una pratica assolutamente da accantonare: il gelato infatti può procurare il mal di pancia all’animale. Stesso discorso per caramelle, merendine, torte e altri dolciumi. Rischiano di portare al diabete e di danneggiare i denti del cane.

Non va meglio per i biscotti, a meno che non si tratti di prodotti appositamente creati per gli animali e privi dunque di sostanze nocive per loro. È risaputo poi – ma è meglio ribadirlo – che cioccolato e cacao non sono salutari per i cani. Questo per via degli alcaloidi ostici da metabolizzare per l’organismo canino. In più il cioccolato fondente è ricco di una sostanza come la teobromina, non metabolizzata dal cane e che può provocare sintomi quali ipertensione, tremori, iperattività e, nei casi più difficili, anche l’insufficienza cardiaca.

Da evitare anche sale e alimenti salati, funghi e avocado, noci, nocciole e uova. Niente da fare pure per uva, aglio e cipolla. Attenzione poi alle ossa di animali cotte, molto difficili da digerire per il cane, così come sono pericolose per lui quelle non trattate, tagliate o rotte . Da mettere al bando anche il grasso di carni, pietanze a base di fritture, fondi di pentole, avanzi ricchi di olio, burro e spezie.

Perfino superfluo infine ricordare – ma anche questo va ribadito – che alcolici anche leggeri tipo vino e birra mettono in pericolo il cane. L’etanolo presente nelle bevande alcoliche potrebbero provocare sintomi come nausea, vomito e difficoltà motoria.