Ritiri la pensione in Posta? Quando arriverà a settembre: la data

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha già reso note le date che riguardano i pagamenti delle pensioni di settembre: tutte i dettagli.

Come di consueto, l’Inps ha già comunicato le date e le modalità di pagamento delle pensioni per il prossimo mese, facciamo riferimento a settembre 2024. L’Istituto ha annunciato che i pagamenti partiranno dal prossimo lunedì. Per quanto riguarda l’erogazione si deve far riferimento alla modalità che è stata scelta e fra quelle disponibili troviamo: conti correnti bancari, le carte Postepay Evolution, i conti BancoPosta e i libretti postali.

Non finisce qui perché c’è chi ha scelto di andare a ritirare la pensione direttamente presso gli uffici postali, anche in questo i pagamenti cominceranno ad essere disponibili dal 2 settembre, ma capiamo qual è il calendario a cui bisogna prestare attenzione.

Calendario pensioni settembre 2024

Chi decide di ritarare presso gli uffici postali la pensione, per cui sono state annunciate di recente delle novità, deve tenere conto di alcune date. Il sistema di scaglionamento, ormai noto, ha come obiettivo quello di evitare le grandi file, così da poter garantire l’ottimo servizio a chiunque.

Il calendario è già disponibile e i pensionati potranno presentarsi alla posta dal 2 settembre, ma scopriamo l’ordine. Il primo lunedì di settembre, ovvero giorno due potranno recarsi presso gli uffici postali tutti i cognomi che vanno dalla A alla C. Il giorno seguente, stiamo parlando del 3 settembre, invece, tutti i cognomi dalla D alla K. Subito dopo troviamo (mercoledì 4 settembre) tutti i cognomi che vanno dalla L alla P e, infine, potranno andare giovedì tutti i cognomi che vanno dalla Q alla Z.

Nelle città più popolose il calendario potrebbe dilungarsi maggiormente, dunque, è bene sempre controllare se vi siano state delle modifiche, così da sapere con sicurezza, quando recarsi alla posta per il ritiro.

Calendario pensioni città più grandi

Come abbiamo detto il calendario potrebbe subire delle variazioni, nel caso di Roma, ad esempio è possibile ritirare la pensione anche fino al 7. Questo il calendario che prevede una suddivisione diversa rispetto a quella che vi abbiamo fornito nel precedente paragrafo.

– Lunedì 2 settembre: cognomi dalla A alla B

– Martedì 3 settembre: cognomi dalla C alla D

– Mercoledì 4 settembre: cognomi dalla E alla K

– Giovedì 5 settembre: cognomi dalla L alla O

– Venerdì 6 settembre: cognomi dalla P alla R

– Sabato 7 settembre, solo di mattina: cognomi dalla S alla Z.

Questo è il calendario per quanto riguarda le pensioni del mese che sta per arrivare. Non dimentichiamo, però, di controllare qualche giorno prima per capire se ci sono state delle variazioni, così non si rischierà di dover andare alla Posta in giorni diversi rispetto a quelli previsti.