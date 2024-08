Naspi settembre, il bonifico sul conto arriverà in questo giorno

Naspi, le date dei pagamenti di settembre. Le indicazioni necessarie per avere questa preziosa informazione.

Con la fine del mese di agosto cresce l’attesa di miglia di percettori della Naspi in vista dei pagamenti in arrivo a settembre. La Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) è la principale risorsa e contributo per chi ha perso involontariamente l’occupazione. Quindi si tratta di una delle misure principali di sostegno per chi si trova nelle condizioni di disoccupazione.

È un contributo economico erogato mensilmente dall’INPS dietro domanda e tramite bonifico sul conto corrente indicato nella domanda stessa. Naturalmente per l’erogazione del contributo è necessario il possesso di specifici requisiti e caratteristiche entro dei limiti temporali indicati dalla normativa in vigore. Ma vediamo ora le date dei pagamenti previsti a settembre, tenendo conto di alcuni aspetti non secondari.

Naspi a settembre, quanto occorre attendere

Uno degli elementi importanti da considerare per i pagamenti della prestazione in questione è che non esiste un calendario prefissato per le erogazioni, come invece succede per altre misure versate dall’INPS (l’esempio principale sono le pensioni). A essere determinante per i pagamenti è la data di presentazione dell’istanza, che ricordiamo va inoltrata per via telematica all’INPS, entro 68 giorni dall’evento di perdita dell’occupazione.

Comunque si possono avere delle informazioni importanti per avere un’idea di quando arriverà il bonifico atteso per la Naspi. Infatti l’Inps rende note le date di liquidazione con anticipo di 7 – 15 giorni. Questa preziosa informazione può essere facilmente desunto consultando il Fascicolo previdenziale del cittadino. Si tratta di un importante servizio messo a disposizione dall’Istituto nazionale di previdenza sul suo sito che consente a ogni cittadini di conoscere i dettagli delle prestazioni a suo favore in corso.

L’accesso al Fascicolo previdenziale avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE e CNS sul sito ufficiale INPS. ll servizio è reperibile nella sezione Prestazioni e pagamenti, dove scorrendo si trova il link del Fascicolo. Una volta aperto, si può facilmente consultare la data di erogazione della prestazione in corso. In questo caso la Naspi. Si possono conoscere la data di valuta, l’ufficio pagatore e i dettagli del pagamento nelle note.

Quindi basta consultare periodicamente il servizio INPS per avere tutte le informazioni ricercate. Si possono anche considerare gli storici dei pagamenti precedenti. Basandoci infatti sugli anni precedenti, la data di pagamento di Naspi settembre 2024 (ma relativa al mese di disoccupazione di giugno 2024) dovrebbe essere resa nota tra le giornate comprese tra il 2 e il 9 del prossimo mese.

Non resta quindi che attendere le primi giornate del mese di settembre e verificare con attenzione il proprio Fascicolo previdenziale. Le date di valuta e tutte le informazioni richieste (comprese eventuali variazioni) saranno immediatamente consultabili.