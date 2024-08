Sai cosa può succedere se lasci l’auto al sole per troppo tempo? Scoperta inquietante per molti

Lasciare l’auto sotto il solo per un periodo prolungato di tempo non è proprio la cosa migliore da fare, viste le possibili conseguenze.

Soprattutto negli ultimi anni il caldo estivo si è fatto sempre più afoso. Il sole picchia duro, con conseguenze ormai fin troppo note per quel che riguarda le conseguenze sulla salute umana e sull’ambiente. Ma le ricadute del clima arroventato non mancano anche di coinvolgere le nostre auto, come vedremo tra poco.

D’estate anche un semplice gesto come quello di salire in macchina può rivelarsi qualcosa di molto stressante. Il sole batte forte sulla carrozzeria dell’automobile e la guida può rivelarsi un’esperienza nient’affatto piacevole. A chiunque sarà capitato di rischiare una mezza ustione nel momento di sedersi sul sedile reso bollente dal caldo, per non parlare del volante.

In casi come questi l’aria condizionata può almeno in parte lenire queste problematiche. Ma cosa può succedere quando lasciamo la nostra macchina troppo a lungo sotto il sole cocente di queste giornate estive? Cerchiamo di scoprirlo.

Cosa può succedere se l’auto rimane troppo a lungo sotto il sole

Parcheggiare sotto il sole non è mai la cosa migliore da fare. Consideriamo che un’auto lasciata per cinque ore consecutive sotto il sole può arrivare a raggiungere una temperatura interno di 80°. Non è difficile capire che con temperature come queste si va incontro a rischi innanzitutto per la salute (capogiri, svenimenti, insolazioni).

Ma un calore tanto elevato può avere ricadute devastanti anche sulla nostra auto, sia nelle parti interne che in quelle esterne. Calore eccessivo e esposizione diretta alla luce del sole producono effetti dannosi per le plastiche interne e esterne della vettura. Ma anche la carrozzeria ne risente. Sole e alte temperatura possono rovinarla.

A rischio ci sono anche gli interni della nostra macchina, specialmente i sedili. Si tratta di una eventualità trascurata. Ma bisogna sapere una cosa: esporre gli interni dell’auto a una prolungata esposizione solare – e al calore conseguente – può deformare le plastiche e bruciare i rivestimenti in pelle che rischiano così di ritirarsi e produrre delle crepe.

Si rivela pertanto indispensabile cercare delle soluzioni che evitino alla nostra vettura uno stress simile. Meglio dunque parcheggiare l’auto all’ombra (tenendo conto che una zona ombreggiata quando parcheggiamo l’auto dopo qualche ora potrebbe non esserlo più). Se non riusciamo a trovare un parcheggio totalmente all’ombra, sarebbe opportuno almeno tenere all’ombra la parte anteriore dell’auto in modo da proteggere il motore e l’abitacolo del conducente.