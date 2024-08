Sorpresa per la nuova fiamma di Emily Ratajkowski: chi è

Pare che Emily Ratajkowski abbia deciso di aprire il suo cuore a un nuovo amore. Ecco cosa si sa su di lui.

Emily Ratajkowski ha raggiunto la notorietà grazie al suo ruolo di attrice e di modella. Ha preso parte a campagne pubblicitarie importanti e ha recitato anche per il cinema. Il suo ultimo film, intitolato ‘L’arte della truffa’, risale al 2019. Si tratta di una figura molto amata dal grande pubblico.

Ha un profilo Instagram attivo e la sua pagina vanta ben 29,8 milioni di follower. Di recente, sono emerse delle novità legate alla sua vita sentimentale. Nel cuore dell’attrice, c’è una nuova fiamma. La notizia è emersa per via di alcune foto scattate dai paparazzi. Pare che ci siano tutti i presupposti per qualcosa di più serio.

Emily Ratajkowski ha un nuovo amore: tutte le indiscrezioni

Emily Ratajkowski è sempre sotto i riflettori, soprattutto per la sua vita sentimentale. Nel 2018, ha sposato il produttore Bear-McCloud, però, la loro storia d’amore non è andata per il verso giusto. Nonostante la nascita di un figlio, la modella ha deciso di chiedere il divorzio. Dopo solo quattro anni, il matrimonio è naufragato. La causa scatenante, stando ad alcune voci, risiederebbe in alcuni tradimenti.

Emily, tuttavia, non pare voglia prendere le distanze dall’amore. Nelle ultime settimane, è stata fotografata accanto a Collins Obinna Chibueze, conosciuto con il nome d’arte di Shaboozey. Si tratta di un cantante statunitense con numerosi brani all’attivo. I due si sono mostrati insieme anche alla premiere di Blink Twice. Pare che, per loro, sia stato un evento davvero divertente. Hanno festeggiato con il cast e sono rimasti vicini per tutto il tempo.

Shaboozey ha iniziato a pubblicare canzoni nel 2014. Il suo primo album è stato pubblicato nel 2018 e ha anche ricevuto una candidatura per gli MTV Video Music Awards. Non si sa molto sulla sua vita privata e sulle sue relazioni precedenti.

Non è la prima volta che la modella si trova al centro di gossip di questo tipo. In passato, le sono state attribuite altre relazioni con personaggi famosi. Secondo la stampa, avrebbe avuto una frequentazione con Pete Davidson, Harry Styles ed Eric Andre.

Al momento, i diretti interessati non si sono esposti sull’argomento. Ci sono state alcune segnalazioni, però, le indiscrezioni non hanno ancora avuto conferma. Non si sa quanto sia serio il loro rapporto e se vogliano davvero fare sul serio. Sicuramente, il fatto che continuino a frequentarsi rappresenta un segnale positivo.