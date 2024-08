Se hai muffa in casa sbarazzatene: ecco cosa provoca

Attenzione alla muffa in casa: non tutti lo sanno, ma può provocare seri danni a mobili e salute. Ecco che cosa si rischia.

Al contrario di quanto si possa pensare, quello della muffa in casa è un problema molto frequente. Lo sa bene soprattutto chi vive in zone umide o all’interno di vecchi edifici. A volte, però, questo terribile nemico può nascondersi anche nei luoghi più insospettabili.

Se nella maggior parte dei casi la muffa è facilmente identificabile in quanto si manifesta sotto forma di orribili macchie verdastre, talvolta tende a passare inosservata. Per esempio, anche la condensa sulle finestre potrebbe essere un segnale sospetto che dovrebbe far scattare in noi un campanello d’allarme.

Ad ogni modo, alla scoperta dei primi segni di umidità bisognerebbe sempre intervenire tempestivamente, altrimenti si rischia di andare incontro a seri pericoli per la salute.

Se hai muffa in casa sbarazzatene subito: non sai cosa rischi

Se non si vuoi rischiare di andare incontro a brutte sorprese, non appena dovesse capitarti di notare in casa delle tracce di umidità e di muffa faresti bene a sbarazzartene subito. Spesso si tende a trascurare il problema, ma a lungo andare la muffa può danneggiare non solo mobili, edifici e arredi, ma anche la nostra stessa salute fisica.

Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma questo nemico silenzioso può provocare danni all’organismo più o meno gravi a seconda della sua estensione. In generale, possiamo dire che la muffa determina problematiche quali irritazione agli occhi, alla pelle, alle vie respiratorie, raffreddori, allergie, tosse, bronchiti ed asma.

Il rischio diventa ancora più elevato nel caso di soggetti affetti da malattie specifiche come fibrosi cistica o asma cronica e malattie immunodepresse o nel caso di coloro che hanno subito trapianti o che sono malati di Aids o di cancro.

Il problema però può andare anche oltre. Sì, perché una volta individuata la presenza di muffa in casa, a volte può non essere sufficiente trattarla con rimedi casalinghi. Spesso l’unico modo per debellarla definitivamente è rivolgersi a dei professionisti competenti.

In ogni caso, qualora si dovessero individuare tracce di umidità nella propria abitazione, è buona norma intervenire prontamente trattando le zone interessate con un panno imbevuto di acqua e candeggina, prima di risciacquare il tutto con acqua pulita. Si ricorda tuttavia che questo sistema è utile solo per macchie superficiali e poco estese. Altrimenti è consigliato rivolgersi ad un tecnico.