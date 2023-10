A distanza di quasi un anno dall’annuncio del divorzio da Brian Perri, Elisabetta Canalis è tornata protagonista sulla scena milanese partecipando ad uno degli eventi più esclusivi della Fashion Week.

La bella showgirl sarda ha infatti presenziato alla sfilata organizzata da Calzedonia, arrivando al teatro della moda luminosa e sorridente nonostante il periodo personale non certo facile.

Elisabetta Canalis torna a catturare l’attenzione a Venezia

Con il suo fascino mediterraneo e lo charme di sempre, Elisabetta Canalis ha subito catturato l’attenzione dei presenti, confermando di essere una delle donne più belle e affascinanti del panorama dello spettacolo italiano. Per l’occasione ha scelto un look total black davvero sensuale, con leggings e body attillato che ne esaltavano la forma fisica invidiabile. A 44 anni la Canalis si mantiene in splendida forma grazie ad allenamenti costanti e un’alimentazione equilibrata.

Il suo sorriso splendente ha dimostrato come, nonostante il divorzio e la fine di un lungo amore, Elisabetta sia riuscita a ritrovare la propria serenità. Al suo fianco la figlia Skyler Eva, nata dal matrimonio con Perri, che è il bene più prezioso che la spinge ad andare avanti nonostante le delusioni.

Da quando ormai vive stabilmente negli Stati Uniti, la showgirl riesce a conciliare al meglio il ruolo di madre e una brillante carriera nel mondo dello spettacolo.

Come si è presentata all’evento milanese

All’evento milanese Elisabetta Canalis è apparsa raggiante e disinvolta, incurante delle voci che negli ultimi mesi l’hanno accostata ad un nuovo amore, il modello e personal trainer George. Tra i due ci sarebbe del tenero ma la Canalis per ora preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ad ammirare la sfilata al suo fianco c’erano altre donne legate al mondo dello spettacolo come Melissa Satta e Cristina Marino.

Con il suo fisico statuario esaltato dall’audace look scelto per l’occasione, Elisabetta ha letteralmente incantato i fan presenti alla Fashion Week, dimostrando ancora una volta grande personalità e self confidence.

Agli inizi degli anni Duemila aveva conquistato tutti con la sua bellezza mediterranea sul bancone di Striscia la Notizia, diventando una delle Veline più amate di sempre. Oggi, a distanza di vent’anni, Canalis è una donna realizzata che continua a fare breccia nel cuore del pubblico.

Nonostante il doloroso divorzio da Perri, la showgirl sembra aver ritrovato il sorriso grazie anche al sostegno dei familiari e degli amici di sempre. E chissà che nel futuro non possa esserci spazio per un nuovo amore, dopo aver superato la delusione di una storia importante naufragata inaspettatamente.

Di certo la Canalis potrà sempre contare sull’affetto dei tantissimi fan che da anni la seguono e supportano, ammirandone la bellezza fuori e dentro.