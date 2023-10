Il fastidioso problema delle erbacce in giardino è sempre in agguato e diciamoci la verità tutti abbiamo provato a estirparle ma in pochi ci sono riusciti davvero e, sopratutto, ma sono pochissimi quelli che sono riusciti invece a risolvere il problema in maniera duratura e senza uso di prodotti chimici.

Erbacce in giardino – Agora24.it

Per risolvere il fastidioso problema della crescita delle erbacce però è possibile optare per una soluzione ecologica, che aiuta a liberarsene senza utilizzare prodotti nocivi per la salute ma, anche, per le piante che si trovano accanto alle erbacce. Ecco alcuni suggerimenti che vi aiuteranno nel compito.

Erbacce, come eliminare il fastidioso problema

Le erbacce sono un problema comune a molti italiani e ogni anno si ripresenta nonostante gli sforzi intrapresi ogni stagione per cercare di debellare il problema.

È possibile adottare alcuni accorgimenti per aiutarci nel compito e per farlo perdurare il più possibile. Il fatto sta nel riuscire anche a prevenire la loro ricomparsa che riescono, quasi, sempre a trovare un modo per emergere.

Sale e aceto: sale e aceto sono ottimi ingredienti culinari ma anche deterrenti perfetti per le erbacce e si può creare un ottimo diserbante mescolando mezzo cucchiaio di sale, due cucchiai di aceto, 500 ml di acqua e qualche goccia di detersivo per i piatti ecologico. La soluzione va poi versata sulle piante indesiderate e lo scopo è quello di versarle sulle erbacce e il giorno successivo saranno appassite e pronte all’eliminazione.

Bicarbonato: Il bicarbonato è ottimo per eliminare le erbacce in modo economico ed ecologico. Basta cospargere di bicarbonato la zona dove sono posizionate le erbacce o in alternativa si può versare in acqua calda e spruzzarlo sulle piante indesiderate. La salinità del terreno verrà aumentata e ciò servirà a prevenirne il ritorno.

Acqua bollente: L’acqua bollente è un rimedio semplice, economico e molto conosciuto. Basta bollire dell’acqua e versarla sulle erbacce da eliminare, facendo attenzione a non scottarsi o a non colpire altre piante.

Questi sono solo alcuni metodi naturali per eliminare le erbacce senza arrecare danno al resto delle piante circostanti ma, anche, senza prodotti nocivi che potrebbero.

È necessario agire con cautela durante i tentativi con questi metodi dato che potrebbero danneggiare anche le piante desiderate se utilizzati in modo improprio.

Piante che aiutano a prevenire la loro diffusione

Per evitare la ricomparsa delle erbacce ma anche per eliminare il problema in atto è possibile utilizzare l’utilizzo di piante antagoniste che riescono a prevenire la nuova diffusione in giardino.

Esistono molte piante che possono essere utili in questo compito tra cui:

Achillea: l’Achillea è una pianta perenne che è utile nel respingere le erbacce. È semplice basta piantarla in prossimità delle aree soggette alla di erbacce per ridurre la loro ricomparsa.

Trifoglio: il trifoglio è una pianta erbacea che si comporta esattamente come le erbacce stesse e proprio per questo si contendono lo spazio in giardino. Puoi piantarlo come per contrastarle e rendere allo stesso tempo più verde il tuo giardino.

Calendula: la calendula è una pianta colorata che può attrarre insetti nel tuo giardino che posso aiutarti nell’eliminare le erbacce. Questi insetti difatti si nutrono anche delle sostanze da cui dipendono le erbe infestanti e ne evitano l’espansione.

Questi rimedi non sono efficaci in egual modo in tutti gli spazi verdi, ogni giardino è differente e potrebbe essere necessario sperimentare diverse piante e metodi per trovare quelli più adatti alle tue esigenze.

La cura del giardino è fondamentale per diversi motivi. Un giardino ben curato non migliora solo l’aspetto estetico della tua abitazione ma aiuta il benessere psico fisico creando un ambiente piacevole e accogliente.

Il giardinaggio si presenta come un’attività gratificante che da la possibilità di trascorrere del tempo all’aria aperta in mezzo alla natura, attività sempre più spesso abbandonate a favore di altre sicuramente più sedentarie e meno salutari.