Secondo le ultime previsioni meteo, nei prossimi giorni assisteremo all’arrivo dell’anticiclone africano Apollo, che riporterà temperature tipicamente estive sulla nostra penisola. Il promontorio di alta pressione, di origine subtropicale,è pronto ad avvolgere con il suo carico di caldo tutta l’Italia.

Si chiude dunque la parentesi più autunnale degli ultimi giorni, caratterizzata dal passaggio di perturbazioni che hanno abbassato le temperature e portato qualche pioggia. Ora le condizioni meteorologiche torneranno ad assumere connotati prettamente estivi, che vedranno anche l’arrivo di una nuova ondata di caldo anomalo per questo periodo

L’anticiclone Apollo porterà temperature sopra la media

Già da mercoledì 28 settembre l’avanzata dell’anticiclone africano Apollo farà aumentare sensibilmente le temperature con il suo arrivo le temperature su tutto il Paese, con valori che nel weekend saliranno anche di 8-10° oltre le medie stagionali. Nei giorni a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre sono infatti previsti picchi di 32-33°C su molte zone della Penisola, in particolare su Pianura Padana, versanti tirrenici e Isole Maggiori.

L’alta pressione subtropicale garantirà inoltre un periodo di assoluta stabilità atmosferica, con l’azzeramento di qualsiasi possibilità di precipitazioni. Solo locali foschie al mattino potranno formarsi sulle zone di pianura del Nord per via dell’aumento dell’umidità. Per il resto il sole sarà prevalente praticamente ovunque.

Uno degli aspetti più curiosi e sorprendenti di questa irruzione anticiclonica sarà la sua persistente e duratura azione sul nostro Paese. Secondo le attuali proiezioni, infatti, l’alta pressione dovrebbe mantenersi stabile sull’Italia almeno fino ai primi giorni di ottobre, regalandoci una fase dai connotati quasi estivi che durerà dunque oltre la norma.

Il promontorio nordafricano garantirà quindi condizioni soleggiate e soprattutto temperature ben oltre le medie stagionali per tutta la prossima settimana, con una sorta di “ottobrata” in anticipo di diversi giorni che ci farà dimenticare l’autunno ormai iniziato da calendario. Solo nella seconda decade del mese è atteso un graduale cedimento dell’anticiclone.

Gli ultimi temporali al Sud prima dell’arrivo dell’anticiclone

Prima della definitiva rimonta dell’alta pressione, residui fenomeni potranno ancora interessare le regioni meridionali. Sono previsti temporali tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia a causa del cedimento verso la Grecia del ciclone mediterraneo dei giorni scorsi.

I fenomeni però si esauriranno anche al Sud, lasciando spazio al ritorno di condizioni stabili e soleggiate che anticiperanno l’arrivo dell’anticiclone africano Apollo. Solo sull’area ionica la possibilità di isolati piovaschi permarrà ancora per qualche ora.

Quindi sostanzialmente nei prossimi giorni l’alta pressione africana riporterà un’anomala bolla di caldo con temperatura estive soprattutto al Centro-Nord. L’arrivo dell’anticiclone Apollo garantirà una fase stabile e soleggiata che durerà molto più del solito.