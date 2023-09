Sono ormai passati diversi mesi da quando Sonia Bruganelli ha confermato la fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis, durato oltre 20 anni.

Sebbene entrambi abbiano più volte ribadito che il rapporto rimarrà di stima e affetto, inevitabilmente per l’ex opinionista del Grande Fratello Vip si apre ora un nuovo capitolo della sua vita. E a quanto pare potrebbe esserci già qualcuno capace di farle battere nuovamente il cuore.

Lei ha ribadito di essere single ma, nonostante ciò, il gossip si fa sempre più insistente così come le ipotesi sui possibili risvolti futuri di Sonia Bruganelli ora che è nuovamente single.

Sonia Bruganelli al fianco di Andrea Arinci scatena il gossip

Le indiscrezioni degli ultimi tempi accostano Sonia Bruganelli ad Andrea Arinci, autore televisivo con cui sembra avere una sintonia speciale. Non si tratta di un volto sconosciuto nel dietro le quinte dei programmi Mediaset.

Arinci ha alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, dove collabora come autore da anni con Paolo Bonolis nelle trasmissioni di successo che tutti abbiamo guardato.

Proprio durante questa attività lavorativa avrebbe conosciuto Sonia Bruganelli, talent scout di molti programmi. La donna ha sempre avuto un ruolo di rilievo e si è guadagnata la sua posizione dimostrando le sue qualità nel concreto.

Sembra che tra i due sia nato da subito un feeling umano prima ancora che professionale, tanto da consolidare nel tempo un bel rapporto di amicizia. Fino a far sospettare che possa essere nato qualcosa di più profondo.

A insinuare il dubbio che tra Sonia e Andrea possa esserci del tenero sono alcuni dettagli emersi di recente. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati più volte a cena insieme, in una complicità e sintonia che lasciava trasparire un legame davvero speciale. Si tratta di ipotesi e indiscrezioni ma è inevitabile che l’attenzione mediatica sia rivolta alla sua nuova vita.

In una di queste occasioni si sono addirittura fermati a parlare per diverse ore. Sonia ha pubblicato su Instagram una loro foto nella quale ha scritto una didascalia molto affettuosa che ha contribuito ad alimentare i sospetti del web.

Cosa ha rivelato Sonia riguardo alla vicinanza all’autore

Questi indizi, sommati alle indiscrezioni sempre più insistenti, hanno fatto pensare che l’intesa tra due vada oltre la semplice amicizia. Eppure di recente durante un’intervistata da Silvia Toffanin, Sonia Bruganelli ha ribadito di essere attualmente single.

Ma potrebbe non aver rivelato fino in fondo la verità per tutelare la propria privacy. Del resto in passato è stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi con un amico, salvo poi smentire ogni voce. Nonostante la smentita di Sonia, la voce non si affievolisce ma continua a scatenare il web.

Al momento non esiste una verità ufficiale sulla reale natura del rapporto tra Sonia Bruganelli e Andrea Arinci. Solo i diretti interessati potrebbero fare chiarezza. Di sicuro sono sembrati molto legati e in sintonia, tanto da far pensare che tra loro possa essersi creato qualcosa di speciale che va oltre la semplice amicizia.

Ma potrebbe trattarsi di una sana e sincera amicizia e pertanto il non sapere sta fomentando la curiosità dei fan. Non resta che attendere eventuali dichiarazioni o sviluppi per capire se questa amicizia potrebbe presto evolversi in una love story. Quel che è certo è che la vita sentimentale di Sonia Bruganelli è ormai sotto osservazione.