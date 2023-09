Grande Fratello, retroscena a telecamere spente: cos’è accaduto

Il Grande Fratello ha subito un cambiamento importante e questa nuova edizione ha come intento tornare alle origini. Ovviamente la scelta dei produttori e di Mediaset ha scatenato la curiosità dei telespettatori e dei critici.

La scorsa edizione del Grande Fratello ha fatto parlare molto di sé, non solo per le azioni dei concorrenti all’interno della casa ma, anche, per le scelte dell’editore e degli autori. Proprio per questo è stato introdotta una nuova dinamica, sia per quanto riguarda la scelta dei concorrenti e soprattutto per aver evitato personaggi di spicco del web o dei social, ma anche per alcuni accorgimenti adottati nella casa del Grande Fratello.

I cambiamenti del Grande Fratello

La privacy dei concorrenti sembra essere diventata essenziale e le direttive sono cambiate in svariati ambiti. Vediamo insieme che cosa è cambiato e cosa ne pensano gli utenti del web.

Il Grande Fratello ha subito cambiamenti evidenti, che non sono ovviamente passati inosservati sul web e hanno acceso dibattiti e discussioni.

Secondo la maggior parte dei media si tratta di una scelta che ha l’obbiettivo di ripulire l’immagine del programma, che sembra aver perso apprezzamento nel corso degli anni, e dare maggior privacy ai concorrenti.

Tra le varie decisioni prese, quella che ha destato maggiore interesse è stata l’eliminazione delle riprese nelle docce, che in precedenza erano state addirittura sistemate in luoghi aperti adatti ad essere filmate.

La sospensione delle telecamere oltre che nelle docce, è stata anche introdotta anche per sei ore notturne.

Secondo quanto riportato da un noto account anonimo su X che svela retroscena sul dietro le quinte dei maggiori programmi tv, l’editore con questa scelta ha voluto puntare su argomenti e vissuto concreto e interessante ma soprattutto sui valori umani, tornando alle origini del programma.

Sembra che sia stato scelto un format più improntato a far emergere la personalità dei concorrenti scelti, senza esposizione mediatica eccessiva precedente ma piuttosto una scoperta di personaggi comuni. Sono presenti anche volti noti del mondo dello spettacolo ma in minor parte.

Questi cambiamenti hanno suscitato reazioni differenti tra i fan del reality Mediaset ma anche tra critici e appassionati. Da un lato emerge chi vede i cambiamenti come un tentativo di rendere il programma meno materialista e improntato alla fisicità e dall’altro chi invece critica l’eliminazione di uno degli elementi caratteristici del Grande Fratello ovvero le famose docce dei concorrenti.

Ma non solo, dato che sempre secondo le informazioni riferite da diversi portali web, gli autori hanno avuto direttive ben precise in questa edizione del Grande Fratello. Tramite i social, avrebbero dovuto individuare i concorrenti più amati dal pubblico e puntare su di loro nella costruzione delle dinamiche all’interno della casa.

Non che questa sia una pratica sconvolgente dato che le preferenze o antipatie del web si tramutano sempre più spesso in personaggi di spicco e ciò crea ascolti.

La scelta di dimostrare che i concorrenti di quest’anno sono diversi dalle edizioni precedenti, ha però avuto critiche e accuse di ipocrisia.

Cosa è emerso fino ad ora al GF

Tra gli inquilini della casa alcuni hanno già suscitato interesse e creato dinamiche degne di nota e di conseguenza anche l’interesse degli autori spiccano Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, che potrebbero presto diventare una sorta di “dualismo” all’interno della casa.

Mediaset e gli autori stanno, secondo molte opinioni emerse, puntando a creare la prima coppia di questa edizione formata da Anita Olivieri e Vittorio Menozzi. Anche il giovane romano Paolo Masella sembra avere le carte in regola per catturare l’attenzione dei telespettatori.

Nonostante le indiscrezioni, è bene prendere queste informazioni con le pinze in quanto non sono state confermate né smentite ufficialmente dal Grande Fratello.

Nonostante tutto sembra che l’editore e gli autori stiano cercando di dare una svolta al programma, cercando di dare una svolta che punta a vita reale e non costruita. Seppur per molti poco realistica è una decisione che avrà sicuramente avuto alle spalle una riflessione e una chiara ragione.

Resta da vedere se queste scelte saranno apprezzate dal pubblico o se verranno viste come una mancanza di autenticità del reality show. Le informazioni riportate da Agent Beast che parlano della volontà degli autori non sono state confermate dagli stessi ma sembra che il percorso intrapreso voglia mostrare un’inversione di marcia importante. A dimostrazione di questo il cambio di opinionisti e della responsabile della parte web.