Quando si parla di frigorifero, l’attenzione si concentra quasi sempre su componenti come scomparti, ripiani, cassetti e sul mantenimento delle corrette temperature di conservazione. In pochi però conoscono l’esistenza e l’importanza della funzione di un componente nascosto ma essenziale ovvero il foro di drenaggio.

Questo piccolo foro che è posizionato sul retro del frigorifero, consente la fuoriuscita dell’acqua di condensa che si forma all’interno del frigo. Senza questo drenaggio, il liquido si accumulerebbe creando la comparsa di muffe, cattivi odori e ma anche compromettendo la conservazione degli alimenti.

Il foro assicura invece un efficace deflusso della condensa, che viene diretta verso un apposito contenitore o all’esterno del frigo, mantenendo così l’elettrodomestico asciutto. Se avvenisse un ad esempio da residui di polvere o sporco, può impedire il drenaggio adeguato. Ecco perché è importante controllare e pulire periodicamente anche questo componente nascosto.

Il foro di drenaggio del frigo e la sua funzione

Il foro di drenaggio del frigo oltre alla funzione di scarico dell’acqua di condensa il drenaggio garantisce all’elettrodomestico la circolazione dell’area adeguata e soprattutto di quella refrigerata. Il suo posizionamento non è casuale mai studiato per permettere il passaggio dell’aria fredda in ogni scomparto e questo per assicurare un raffreddamento uniforme all’interno del frigo.

In caso di ostruzione del foro, determinate zone del frigorifero potrebbero surriscaldarsi o riscaldarsi più rapidamente e pertanto non è garantita la conservazione degli alimenti.

Quindi controllare il corretto funzionamento del foro di drenaggio aiuta ad avere la giusta deumidificazione, ma anche il giusto raffreddamento.

Questo componente nascosto e sconosciuto a molti è essenziale per il corretto funzionamento del refrigeratore. Essenziale pertanto dedicare qualche minuto in più alla sua manutenzione e permettere così un’areazione ottimale e una refrigerazione consona ai cibi che ognuno di noi inserisce all’interno del frigorifero.

Come sopra specificato questo è importante non soltanto per una questione di odori e di areazione, ma è necessario proprio per la funzione che ha il frigorifero e per la quale tutti quanti lo acquistiamo.

Altri accorgimenti da adottare

Esistono anche altri accorgimenti che si possono adottare per evitare di avere problematiche con il foro di drenaggio del frigorifero. L’elettrodomestico andrebbe collocato difatti in modo che lo scarico della condensa defluisca senza ostacoli ovviamente senza appoggiarlo direttamente alla parete.

E consigliato difatti mantenere una distanza tra il frigo e la parete di almeno 5 cm per permettere un deflusso completo.

Sembra strano ma anche la scelta della pavimentazione può fare la differenza. I rivestimenti dove decidiamo di collocare il frigorifero hanno un ruolo importante e sarebbe meglio scegliere un prodotto impermeabile come il gres porcellanato, ottimo per evitare danni da sistemare successivamente nel caso in cui si dovesse bagnare.

La scelta di optare per pavimenti porosi e collocare in tale zona il frigo non è ottimale in quanto i rivestimenti come moquette parquet o anche altre tipologie di ceramica porosa tendono a macchiarsi e gonfiarsi a contatto con la condensa.

Va sottolineato che oggi vengono prodotti e commercializzati modelli di frigorifero che sono dotati di un sistema automatico per l’evaporazione della condensa e in questo caso non è presente il foro di drenaggio posteriore. In questi modelli difatti l’acqua in eccesso viene gestita ed eliminata con un processo naturale che non ha bisogno di collegamenti esterni.

Questo li rende più adatti a chi ha poco spazio o problemi di posizionamento del frigorifero, ma inevitabilmente il costo di queste apparecchiature è più elevato rispetto ad un modello meno avanzato tecnologicamente.