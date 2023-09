Attenzione alla vedova nera, potrebbe nascondersi a casa tua: ecco dove

La vedova nera è una specie di aracnide molto velenosa. Scopriamo insieme i luoghi della casa in cui potrebbe nascondersi e come liberarsene.

Quando ci soffermiamo a pensare al regno animale, la nostra immaginazione si dirige inevitabilmente verso le specie che amiamo di più. Cani e gatti, ovviamente, si trovano in cima alla lista, susseguiti da scoiattoli, pinguini, foche, leoni e molti altri ancora. Tuttavia, che ci piaccia o no, esistono anche altri tipi di animali che, per via del loro aspetto e delle loro caratteristiche, non rientrano affatto nell’elenco dei nostri preferiti. Tra essi, senza dubbio, vi sono gli aracnidi, specie alla quale appartengono anche i ragni.

Tutti sappiamo quanto sia poco piacevole trovarsene uno che gira indisturbato per la casa, ma ancor meno lo sarebbe avere a che fare con una vedova nera. Questo tipo di ragno si contraddistingue dagli altri non solo per la sua esteriorità, ma anche per una pericolosa caratteristica che non è di certo da sottovalutare. Quest’ultimo, infatti, si differenzia dagli altri ragni per il suo colore nero lucido, e per la presenza di una macchia rossa sul corpo. Ma ciò di cui dobbiamo maggiormente preoccuparci è il suo morso che, per noi esseri umani, risulta essere velenoso.

Fortunatamente, è molto raro incontrare una vedova nera, ma ciò non esclude al cento per cento l’eventualità che possa accadere. Potrebbe nascondersi in casa, ad esempio. E per riuscire a trovarla e, subito dopo, liberarsene, è necessario imparare a conoscere quali siano i suoi potenziali nascondigli preferiti. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Vedova nera: i luoghi della casa nei quali potrebbe nascondersi

Le vedove nere, in genere, amano nascondersi in luoghi in cui difficilmente possono essere disturbate, meglio ancora se caratterizzati da un ambiente buio e umido. Garage, cantine, soffitte, ripostigli e scatoloni abbandonati, infatti, sono i posti più probabili nei quali potrebbero trovarsi. Anche eventuali fessure su muri e pavimenti potrebbero rappresentare un buon nascondiglio per questa pericolosa specie di ragni, così come mucchi di spazzatura o di ceppi di legno accumulati in giardino.

Nel caso in cui dovesse capitare di trovarsi faccia a faccia con una vedova nera, bisogna per prima cosa indossare dei guanti protettivi per evitare il contatto diretto. Dopodiché, mantenendo la calma, intrappoliamo il ragno in un contenitore di vetro, e liberiamolo solamente dopo esserci allontanati da casa

Come prevenire l’insediamento delle vedove nere

Per evitare di venire a contatto con una vedova nera, per prima cosa dobbiamo impegnarci a tenere sempre la casa pulita e in ordine, anche quegli angoli in cui siamo soliti accatastare oggetti di uso non comune.

Inoltre, è buona norma igienica liberarsi regolarmente della spazzatura, e provvedere alla chiusura di quelle fessure trascurate nei muri e nei pavimenti che, come precedentemente accennato, potrebbero diventare la dimora perfetta delle vedove nere.