Lesione al legamento crociato per Dodo, quanto sta fuori il talento della Fiorentina

Il difensore della Fiorentina, Dodo, è di recente stato vittima di un incidete sul campo da calcio. Ecco per quanto tempo dovrà assentarsi.

Tutti abbiamo una passione, e quando possibile, non facciamo che dedicarci a essa anima e corpo. Il fulcro di un hobby può riguardare i temi più disparati tra i quali vi sono la musica, l’arte, il cinema, la moda e, ovviamente, lo sport. In Italia e in molte altre parti del mondo, una delle attività sportive più amate, seguite e praticate è il calcio, ed è per questo che molti bambini, fin da piccoli, decidono di allenarsi. La passione, infatti, insieme al talento e alla tenacia, sono aspetti che giocano un ruolo fondamentale nella nostra vita, perché grazie a essi è possibile trasformare il proprio hobby in un effettivo lavoro.

Questa è, in linea di massima, la storia di quasi tutti i grandi giocatori di calcio che conosciamo, e tra essi vi è anche il giovanissimo difensore della Fiorentina Domilson Cordeiro dos Santos, brasiliano, classe 1998, meglio conosciuto come Dodo. Quest’ultimo ha esordito in serie A nel 2016 e, da allora, non ha mai smesso di dimostrare le sue capacità. Inizialmente, il calciatore ha giocato nel Coritiba (società calcistica brasiliana), per poi passare, due anni, dopo nella squadra ucraina del Sachtar. Nel 2018, inoltre, ha trascorso un’intera stagione in prestito al Vitória Guimaraes in Portogallo, per poi tornare nuovamente in Ucraina.

Il 2022, invece, è stato l’anno in cui dos Santos è approdato nella Fiorentina, squadra per la quale, a tutt’oggi, ricopre il ruolo di difensore. In una partita contro l’Udinese, però, il giovane talento del calcio è stato vittima di un brutto infortunio che, purtroppo, avrà delle conseguenze sulla sua presenza nelle prossime giornate.

Dodo e il suo recente infortunio in campo

Nel calcio, così come in qualsiasi altro sport, il corpo dell’atleta è il fulcro del suo lavoro. Per questo motivo, per i professionisti di tale categoria il rischio di farsi male è nettamente superiore rispetto a quello canonico di qualsiasi altra professione. E questo do Santos lo ha imparato sulla sua pelle.

Durante la partita contro l’Udinese, infatti, Dodo ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, cosa che lo ha costretto ad abbandonare immediatamente il campo. Il calciatore, ovviamente, è stato subito sottoposto a una serie di esami per evidenziare la gravità del danno. E le notizie da essi derivanti, purtroppo, per la Fiorentina sono state come un fulmine a ciel sereno.

Le conseguenze della diagnosi

Una lesione della portata di quella subita da do Santos non può che essere trattata mediante un intervento chirurgico. E ad annunciare quale sarà il futuro del giocatore in tal senso è stato Rocco Commisso, attuale presidente della Fiorentina.

Tramite un comunicato, il presidente ha fatto presente che, al momento, non è ancora stato deciso nulla riguardo al giorno in cui Dodo verrà operato. Ciò che è certo è che, a seguito dell’intervento, il calciatore dovrà trascorrere un lungo periodo di tempo a riposo.