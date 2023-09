Freezer, per sbrinarlo bastano 30 centesimi: ecco il trucco da provare

Metodi efficaci, veloci e low cost per poter sbrinare il freezer realizzando un’adeguata pulizia che ci permetterà di mantenere l’elettrodomestico in salute.

La pulizia è necessaria almeno una volta al mese, è consigliabile eseguirla quando non abbiamo molti alimenti nel congelatore. Da ricordarsi che va sempre eseguita con l’elettrodomestico staccato dalla corrente elettrica per eseguire una pulizia in perfetta sicurezza.

Sbrinare il freezer un’operazione necessaria per mantenere la qualità dell’elettrodomestico

Tutti in casa abbiamo un frigorifero con un apposito freezer per conservare gli alimenti surgelati o per surgelare alimenti che vogliamo conservare più a lungo. Come ogni elettrodomestico però anche per il freezer è necessaria la manutenzione che passa dalla pulizia profonda.

È importante infatti che questo elettrodomestico rimanga pulito e privo di strati di ghiaccio che possono causare, a lungo andare, diversi problemi. Il ghiaccio in eccesso non solo può causare disagi come la difficoltà nell’aprire i cassetti ma anche l’occupazione di spazio che può essere utile per i nostri prodotti.

In più il ghiaccio in eccesso può causare danni determinando un errato comportamento dell’elettrodomestico e danneggiando la qualità dei nostri alimenti al suo interno.

Pulire il freezer al meglio, seppur possa rappresentare una scocciatura, è essenziale per garantire sicurezza, qualità e funzionalità del prodotto. Non tutti però sanno come fare, e spesso vengono applicati metodi che sono sbagliati e che danneggiano l’elettrodomestico.

Andiamo perciò a scoprire, nelle prossime righe, come è opportuno comportarsi e come sbrinare perfettamente il nostro elettrodomestico.

Come e quando eseguire la pulizia del freezer

La pulizia del freezer dovrebbe avvenire almeno una volta al mese e ci sono vari metodi per eseguirla. Molto spesso le persone sbagliano e attendono che il freezer si presenti colmo di ghiaccio prima di intervenire, ma come abbiamo visto il ghiaccio può danneggiare l’elettrodomestico.

Ognuno di questi metodi prevede che il frigorifero sia staccato dalla corrente, per poter eseguire le operazioni di pulizia in sicurezza.

Il primo metodo per pulire correttamente il freezer è quello di svuotarlo completamente da ogni alimento e lasciare che il ghiaccio si sciolga da solo. Ovviamente questo metodo possiamo applicarlo quando non abbiamo grandi quantità di cibo al suo interno e quando il ghiaccio è praticamente nullo.

In caso di ghiaccio in eccesso non possiamo aspettare che si sciolga da solo quindi dobbiamo intervenire, per farlo abbiamo diverse soluzioni anche piuttosto low cost e che non ci portano a spendere grandi guadagni.

La prima possibilità è quella di riempire un tegame o una pentola con dell’acqua bollette, inserire la pentola o il tegame all’interno del frigo e lasciare che il vapore emanato sciolga il ghiaccio.

L’acqua che si scioglierà verrà raccolta attraverso l’apposito canale di scolo e potremo quindi buttarla via tranquillamente.

Un altro metodo è quello di riporre dell’acqua bollette all’interno di uno spruzzino e spruzzare l’acqua calda direttamente sulle parti che presentano grandi quantità di ghiaccio, in questo modo velocizzeremo le operazioni di sbrinatura.

Se non abbiamo uno spruzzino possiamo optare per l’utilizzo di un panno immerso in acqua molto calda, da passare poi manualmente sul ghiaccio.

Ultimo metodo è quello di procurarsi una spatola di ghiaccio con cui andare ad agire direttamente per la rimozione del ghiaccio.

Mai eseguire la pulizia utilizzando il phon, il getto dell’aria bollette potrebbe danneggiare l’elettrodomestico. Lo stesso vale per l’utilizzo di coltelli, che possono irrimediabilmente compromettere la funzionalità corretta del freezer.