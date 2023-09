Come rendere tonica la pelle cadente, basta solo questo rimedio naturale

Accettare il passare del tempo non è facile, né interiormente né esteriormente. Ecco, a tal proposito, come rendere tonica la pelle cadente.

Le diverse fasi della vita sono tutte belle, perché ognuna di esse è in grado di donarci emozioni uniche che, una volta passati allo step successivo, non torneranno mai più. O quantomeno, non allo stesso modo o con la medesima intensità. L’infanzia, ad esempio, è caratterizzata dall’innocenza e dalla spensieratezza, mentre l’adolescenza regala tutte le sensazioni legate alle “prime volte”, come i primi i baci, i primi amori, ma anche le prime delusioni.

L’età adulta, invece, ci consente di metterci alla prova, di porci degli obiettivi e di assistere ai nostri successi e ai nostri fallimenti. Ebbene sì, anche quelli servono, così da renderci sempre più forti e determinati. A seguire, si entra poi nell’ultima fase, quella della terza età, in cui la saggezza e l’esperienza la fanno da padrone. Nessuno può sottrarsi a questa escalation, sono tappe obbligatorie per tutti, così come, allo stesso modo, non si può fuggire dalle grinfie del processo di invecchiamento.

Con il tempo, infatti, il nostro corpo non può fare a meno di cambiare: i capelli diventano più bianchi, le energie iniziano pian piano a venire meno, e sulla pelle fanno capolino le prime rughe e i primi decadimenti. Ma esistono dei metodi naturali, a tal proposito, in grado di restituire tonicità alla pelle? Per fortuna, la risposta è affermativa.

Come rendere tonica la pelle cadente

Ammettiamolo: invecchiare non piace a nessuno, sia per la comparsa dei problemi di salute legati all’età avanzata, sia per i cambiamenti estetici ai quali tutti noi siamo soggetti. Impedire che ciò accada, per il momento, non è ancora possibile, ma ciò che si può fare è aiutare il corpo a invecchiare meglio. La diminuzione della produzione di collagene, ad esempio, è uno degli aspetti più visibili di tale processo, perché le conseguenze si riversano tutti sulla nostra pelle rendendola meno lucida e tonica, e più rugosa e cadente.

La prima cosa da fare, in questi casi, è rivedere la propria alimentazione e il proprio stile di vita, eliminando tutte quelle cattive abitudini deleterie per la pelle quali fumo, alcol ed esposizione prolungata al sole, e prediligendo, per contro, attività fisica e prodotti alimentari di qualità e ricche di collagene quali pesce, formaggi e carni banche. Anche l’acqua è nostra alleata, così come la frutta e la verdura.

I rimedi naturali amici della pelle

Per aiutare la pelle del viso e del corpo a rimanere più tonica nonostante il passare degli anni, gli oli essenziali di mandorla o di lavanda possono fare al caso nostro. Come? semplicemente spalmandoli sulle aree interessate. In alternativa, possiamo realizzare una soluzione a base di rosmarino tritato, un cucchiaio di miele e un cucchiaio d’acqua di hamamelis.

Infine, un altro rimedio fai da te molto efficace contro l’invecchiamento della pelle è quello di unire la polpa di avocado e il succo di limone, mescolare, e applicare il ricavato sulle zone del corpo che desideriamo vedere più toniche. Dopo aver lasciato agire il tutto per circa trenta minuti, procediamo risciacquando con acqua fredda.