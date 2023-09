Cesara Buonamici, ecco quanto guadagna in una sola puntata di Grande Fratello

Cesara Buonamici è l’unica opinionista del Grande Fratello di quest’anno, in diretta su Canale 5 alle ore 21:40 con la nuova edizione. La Buonamici è una famosa giornalista italiana che da sempre lavora in casa Mediaset.

La donna insieme ad altri suoi colleghi è stata la fondatrice di TG5 di cui è diventata direttrice nel 2018. Non è stata ancora diffusa alcuna notizia sul suo cachet, e probabilmente rimarrà un mistero.

Cesara Buonamici, quanto guadagna al Grande Fratello

Difficile non conoscere la Buonamici trattandosi di un volto molto noto alla televisione soprattutto in casa Mediaset, è infatti una nota giornalista italiana che ha partecipato attivamente alla televisione in tutti questi anni.

Il suo debutto in Mediaset è avvenuto nel 1987 alla conduzione di Studio aperto insieme a Emilio Fede, dopo di che nel 1992 ha fondato con Enrico Mentana TG5.

In molti si domandano quanto guadagnerà la Buonamici con la sua partecipazione al Grande Fratello, la realtà è però che non sono state rese note le cifre dei cachet, quindi si può andare solo per ipotesi.

Secondo alcune informazioni trapelate lo scorso anno, le opinioniste della precedente stagione del Grande Fratello, Orietta Berti e Sonia Bruganelli avrebbero guadagnato circa 12mila euro a puntata.

Per molti il cachet di Orietta è stato di gran lunga superiore arrivando anche a sfiorare i 20mila euro a puntata. Nessuna delle due ex opinioniste ha mai reso note le cifre effettive del guadagno ottenuto dalla partecipazione al reality.

Sonia Bruganelli smentì però le voci che circolarono dichiarando che sui social si tende ad esagerare. Sicuramente il cachet previsto per Cesara Buonamici non sarà lo stesso, visto che quest’anno c’è un’unica opinionista.

Infatti sebbene molti personaggi noti non mostrano problemi a parlare dei propri guadagni la Buonamici non ha mai menzionato a questi in tutta la sua carriera. Proprio per questo anche sui precedenti lavori svolti dalla giornalista rimane un velo di mistero intorno alla cifra percepita.

Si ipotizza anche in questo caso che come conduttrice possa aver guadagnato tra i 45mila euro e i 110mila euro, prendendo ad esempio informazioni diffuse da suoi colleghi. Ovviamente il suo lavoro da giornalista non è stato il suo unico introito, spesso si è infatti resa partecipe di progetti esterni alla TV che sicuramente gli hanno portato un ulteriore guadagno.

Cesara Buonamici: la sua carriera televisiva

Cesara Buonamici è nata a Fiesole, il 2 gennaio del ’57. Il suo primo ruolo come giornalista lo riveste su Tele Libera Firenze, un’emittente locale nel quale assunse il ruolo di conduttrice di telegiornale.

Oltre a questo, sempre nell’emittente, si cimentò sempre nella conduzione di quiz e alcuni talk show. In questo stesso periodo inizia a scrivere per La Città, un giornale cartaceo.

L’emittente viene acquisita da Retequattro e da qui Buonamici passa a Italia 1 con la conduzione di Studio Aperto insieme a Emilio Fede. Poco tempo dopo lascia Studio Aperto per creare insieme ad altri suoi colleghi TG5.

A fondare TG5 saranno Buonamici, Mentana, Parodi, Sposini e Mimun. La Buonamici diventerà direttrice di TG5 nel 2018. E stasera tornerà sullo schermo come opinionista al Grande Fratello.