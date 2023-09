Vetri lucidi e splendenti con le bucce di banana: come usarle

Le bucce di banana sono scarti alimentari molto comuni nelle case degli italiani. Generalmente vengono gettate nell’umido, finendo poi in discarica o negli impianti di compostaggio ma il loro possibile uso sui vetri della doccia ti stupirà.

Ciò che apparentemente non ha più uso concreto in realtà, molte volte, ha ancora proprietà utilissime che possono essere sfruttate in cucina e nelle pulizie domestiche. Le bucce di banana ti stupiranno in particolar modo nei vetri della doccia, dato che il loro impiego costante darà una piacevole svolta alla vostra routine di pulizie.

Il potente utilizzo alternativo ed ecologico delle bucce di banana

Le bucce di banana sono efficaci per lucidare e pulire i vetri della doccia, grazie alla loro composizione. La parte esterna della buccia contiene, infatti, numerose sostanze abrasive ma non aggressive che, strofinate direttamente sulla superficie da pulire, riescono ad agire esattamente come uno sgrassatore naturale, avendo la capacità di distriggere il calcare.

È necessario strofinava la buccia di banana su tutta la superficie del box doccia, e ripetere l’operazione due volte a settimana. In questo modo si manterranno i vetri brillanti e privi di aloni. Questo permette anche di utilizzare meno prodotti realizzati chimicamente e si trae così un vantaggio concreto anche per il benessere personale.

Oltre che per la pulizia dei vetri, le bucce possono essere sfruttate anche per altri utilizzi. Ad esempio, grazie all’innata proprietà esfolianti, sono indicate per detergere a fondo la pelle del viso. Basta applicarla come si farebbe con una maschera di bellezza purificante o scrub per vedere rimosse le cellule morte, senza tralasciare le proprietà emollienti.

Per quanto riguarda la pulizia della casa le bucce di banana possono essere impiegate anche per pulire il piano cottura e i fornelli. La loro forma è ottimale per raggiungere fessure e angoli non raggiungibili diversamente.

Possono anche essere essiccate e spesso vengono utilizzate per profumare gli ambienti in maniera naturale e atossica.

Nelle culture orientali la buccia di banana viene frullata e unita a yogurt, cereali e latte e utilizzata come merenda o dessert.

Tornando invece all’ utilizzo sulla persona spesso le bucce di banana vengono utilizzate per prevenire la forfora dagli esperti di metodi ecologici e naturali.

Da quest’ultimi è stato consigliato anche di utilizzarle per una funzione antibatterica che aiuta a eliminare l’alito cattivo.

Quali sono gli altri prodotti ecologici da poter utilizzare invece di buttarli

Al di là delle bucce di banana, sono tanti i prodotti di scarto che possono essere riciclati in maniera creativa, dando loro nuova vita. I gusci delle uova, una volta asciutti, sono ottimi per piantare i semi e farli germogliare. Utilizzo che punta a una rigenerazione totale e che è sempre più utilizzato.

Le capsule del caffè, invece, possono diventare vasi porta-piantine o contenitori per posizionarvi candele e diffusori di aromi. Negli ultimi anni anche con questi scatti sono stati realizzati oggetti e soprammobili molto graziosi che si possono osservare facilmente sul web.

Torsoli di mela e lattuga stanno tornando in voga per realizzare lavoretti da fare con i più piccoli, utilizzando stampini e altri materiali di riciclo che si reperiscono facilmente in casa.

Il riciclo creativo permette non solo di riutilizzare ciò che normalmente butteremmo, ma anche di divertirsi sperimentando nuove tecniche artistiche a costo zero. Ovviamente se si tratta di scarti alimentari il loro riutilizzo è maggiormente nell’ambito pulizia e cura della persona date le proprietà benefiche che contengono.

La detersione della casa con metodi naturali a rappresenta anche un valido contributo per la salvaguardia dell’ambiente.

Riconvertendo gli scarti in materie prime seconde si riducono i rifiuti conferiti in discarica, alleggerendo l’impatto ambientale.

Un modo per essere cittadini responsabili salvaguardando il pianeta, donando nuova vita a oggetti che diversamente verrebbero buttati.