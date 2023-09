Topi in casa, per sbarazzarsene basta una scatola: come eliminarli

Eliminare i topi in casa è possibile anche senza utilizzare prodotti chimici e pesticidi. Esiste un metodo pratico, veloce e ecologico che vi permetterà di non avere più topolini in giro per la vostra abitazione.

Tutto quello che dovete fare è procurarvi gli elementi necessari per realizzare la trappola e poi posizionarla nei punti strategici. Una volta catturato il topolino assicuratevi di liberarlo in un luogo sicuro ma che sia lontano dalla vostra casa.

Come eliminare i topi in casa

Avere i topi in casa non è sicuramente l’aspettativa di nessuno, può capitare però, soprattutto per chi vive ai seminterrati o ai piani più bassi che i ratti infestino l’appartamento.

Eliminarli se non sappiamo come fare può risultare veramente difficile, quindi è necessario seguire delle indicazioni precise e sicure che ci permettano di farli andare via definitivamente dalle nostre abitazione.

Questo vale soprattutto se non vogliamo contattare una ditta di esperti che possa eseguire una disinfestazione casalinga.

Eliminarli attraverso una soluzione rapida e efficace è possibile anche scegliendo di realizzare una trappola fatta in casa, senza affidarsi a prodotti chimici o pesticidi che possono rappresentare un problema soprattutto se abbiamo dei bambini in casa.

Esiste un metodo efficace, sicuro ed ecologico che permette di proteggere l’abitazione e tutto l’ambiente circostante. Per creare questa trappola per topi è sufficiente procurarsi una scatola di plastica che sia delle dimensioni adatte per contenere il nostro inquilino indesiderato.

Sarà inoltre necessario un bastone lungo che può essere un cucchiaio di legno o il manico di una scopa.

E infine servirà l’esca perfetta, oltre al formaggio, un grandissimo classico, i topi sono attratti anche dal burro di arachidi. Una volta procurati tutti questi elementi passiamo alla sua progettazione.

Il metodo efficace per dire addio ai ratti nell’abitazione

La prima fase è quella di creare dei fori da entrambi i lati della scatola che siano abbastanza gradi da far passare il bastone di legno scelto. All’interno della scatola dovremo posizionare l’esca scegliendo l’angolo opposto all’entrata.

Ora dovrete incastrare il bastone nei fori così che possa ruotare. Il topo attratto dall’esca tenderà a salire sul bastone entrando nella scatola, la scatola si ribalterà e cadendo intrappolerà il topo.

È importante posizionare la scatola in luoghi strategici che sono quelli dove avete visto i topi, notato la loro attività o trovato le loro tracce.

Solitamente i luoghi preferiti per i topi in un’abitazione sono la cucina e il garage. Una volta posizionate le trappole non dimenticate di controllarle periodicamente per accertarvi che abbiano funzionato.

Quando avrete preso il vostro ospite indesiderato in trappola andate a liberarlo in un luogo sicuro che sia lontano dalla vostra abitazione. Questa è sicuramente una soluzione affidabile e sicura, ma sicuramente ecologica per liberarsi dai topolini in casa.