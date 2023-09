La pulizia della casa è sicuramente una delle pratiche casalinghe in cui ci si ingegna costantemente per risparmiare tempo ma con risultati ottimali. La faccenda più odiata di tutte è sicuramente la pulizia del water e in particolar modo quando si presentano macchie difficili e incrostazioni al suo interno.

Ma è proprio qui che entrano in gioco vecchi rimedi che oltre a essere reperibili facilmente riescono a eliminare efficacemente lo sporco ma nel dell’ambiente.

Come eliminare le macchie difficili dal water

Quelle che vengono chiamate comunemente macchie difficili sono in realtà accumulo di calcare. Si tratta di un minerale presente nell’acqua che tende a depositarsi maggiormente quando entra in contatto con sostanze organiche

Proprio per questo uno degli alleati numero uno della pulizia del wc è il bicarbonato di sodio che è un elemento noto per le sue proprietà sciogli calcare e abrasive.

Il bicarbonato va utilizzato in modo molto semplice, basta introdurlo e lasciarlo agire per un paio di ore. Dopo l’attesa noterete la sua azione profonda al primo sguardo. Le superfici del water risulteranno molto più pulite e le macchie più ostinate saranno un brutto ricordo.

Nel caso in cui restino dei residui è consigliato aggiungere acqua tiepida e strofinare energicamente con uno spazzolino.

Un altro rimedio casalingo molto efficace è l’aceto bianco, grazie al suo potere sgrassante e smacchiante naturale. Basterà versarlo direttamente sulle zone interessate oppure potete diluire mezza tazza in un litro di acqua e lasciarlo agire per almeno un’ora prima di eliminarlo. L’acido acetico riuscirà a sciogliere il calcare e le macchie più difficili.

Non tutti però tollerano l’odore pungente dell’ aceto e per evitarlo si può optare per il succo del limone. Alcuni cucchiai in acqua tiepida nel wc e noterete la sua potente azione sgrassante.

Il limone sgrassa naturalmente grazie al suo potere acidulo e lo iono di bergamotto eliminerà eventuali cattivi odori.

Un altro rimedio davvero green ed economico per il wc prevede l’uso di sale grosso. Basterà cospargerne un po’ sulle zone interessate e lasciarlo agire. Basta strofinarlo di tanto in tanto per vedere ridotte le macchie. Il sale assorbe l’umidità e aiuta la pulizia in profondità del sanitario.

Per un risultato strepitoso è consigliato l’ utilizzo di una miscela a base di sale, bicarbonato e succo di limone. Questi ingredienti insieme firmeranno una sorta di paste da strofinare con uno spazzolino sul wc, che va successivamente risciacquata. Una volta asciutto non resterà alcuna traccia di sporco!

Un altro rimedio naturale davvero formidabile che sempre più spesso viene menzionato anche sul web è la candeggina di vodka, ovvero acqua ossigenata diluita con alcol. Le sue forti proprietà disinfettanti, sgrassanti e lucidanti rinnoveranno il wc senza lasciare alcun alone. Basterà cospargerne una tazza sulla ceramica e lasciare agire per mezz’ora prima di risciacquare.

Grazie a questi semplici stratagemmi casalinghi ed ecologici sarà possibile mantenere il wc sempre pulito e igienizzato, senza l’uso di prodotti chimici potenzialmente dannosi.

Oltre al ritorno economico si avrà cura del nostro prezioso ecosistema, optando per un cleaning più sostenibile e amico dell’ambiente.

Le precauzioni da adottare con i prodotti naturali

È importante seguire alcun precauzioni da quando si utilizzano prodotti naturali per pulire il wc.

La prima cosa da menzionare è quella di arieggiare bene i locali dopo l’uso di aceto, limone o altri ingredienti dall’odore intenso, che sebbene naturali possono emanare esalazioni pungenti.

Una cosa da tenere a mente è quella del non mescolare mai aceto e candeggina dati che la loro reazione chimica può produrre sostanze altamente nocive.

Ovviamente è importante tenere le miscele e i prodotti fuori dalla portata dei bambini che potrebbero avere conseguenze molto gravi

Utilizzare guanti protettivi quando si strofina a lungo la ceramica, per evitare irritazioni cutanee. Risciacquare sempre accuratamente dopo il trattamento le superfici trattate, per non lasciare residui che a lungo andare potrebbero macchiare.

In caso di intolleranze o allergie cutanee, evitare il fai-da-te e preferire prodotti testati clinicamente.