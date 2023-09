Macchie gialle sui cuscini, come rimuoverle in una sola mossa

Possiamo eliminare le macchie gialle dai cuscini velocemente e semplicemente utilizzando prodotti naturali e ecologici.

Quasi tutti questi elementi li abbiamo già in casa tutto quello che dobbiamo fare è dotarci di un cucchiaio e provvedere a realizzare la pulizia. I nostri cuscini torneranno bianchi e profumati come appena acquistati.

Cuscini puliti e profumati in poche mosse

Avere dei cuscini sempre come nuovi, bianchi e profumati è possibile e rendono sicuramente il letto un posto ancora più piacevole. A causa però dei segni del tempo, della polvere, del sudore e di altri fattori spesso tendono ad ingiallirsi e si presentano delle macchie poco estetiche.

Esistono dei metodi naturali che permettono di utilizzare degli ingredienti ecologici e anche profumati che ci permettono di eliminare anche lo sporco più ostinato, con un po’ di impegno, riportando il colore del cuscino ad un bianco candido e pulito.

Uno dei metodi più efficaci è il metodo del cucchiaio che ci garantisce di eliminare le macchie molto velocemente riportando il cuscino ad uno stato iniziale.

Tutti i metodi possibili che ci permettono di sfruttare il metodo del cucchiaio

Con un solo cucchiaio di bicarbonato di sodio e un po’ di acqua sarà possibile ottenere un composto simile ad un gel che potremo utilizzare per pulire il nostro cuscino.

Il bicarbonato di sodio è famoso per essere uno sbiancante rapido e semplice da utilizzare, ed è anche efficace sulle macchie ostinate. Una volta creato il composto non dobbiamo far altro che trattare le zone interessate e strofinare delicatamente la zona.

Lasciamo che il composto si asciughi e poi rimuoviamo il prodotto seccato, noteremo che la macchia non c’è.

Un altro metodo è quello di utilizzare il sapone di Marsiglia, che è sicuramente tra i metodi più conosciuti e efficaci. Anche in questo caso stiamo trattando il cuscino con un prodotto naturale e che è anche profumato.

Questo sapone è famoso per essere un ottimo sgrassante e anche un perfetto sbiancante di tessuti, basta anche questa volta un solo cucchiaio di prodotto per far tornare il cuscino ad un bianco perfetto.

In questo caso andiamo a bagnare leggermente la parte interessata dalla macchia gialla, dopo di che mettiamo un cucchiaio di sapone su di essa e strofiniamo con delicatezza. Sciacquiamo e lasciamo asciugare, non ci sarà più nessuna macchia.

Tutti abbiamo l’acqua ossigenata in casa ed è possibile utilizzarla anche per pulire i panni bianchi e rimuovere le macchie più difficili. Tutto quello che devi fare è utilizzare un cucchiaio di prodotto sulla parte macchiata, strofinare con un panno e lasciare asciugare.

È importante che sia solo acqua ossigenata a 10 volumi e che si può utilizzare questo metodo solo su tessuti che sono bianchi.

Altra alternativa è un cucchiaio di succo di limone per eliminare le macchie ostinare e donare un nuovo profumo al nostro cuscino. Spesso si usa un cucchiaio di succo di limone anche in lavatrice proprio per migliorare la pulizia del bucato.

Con un panno in microfibra imbevuto di succo di limone andiamo a strofinare la macchia sul cuscino, sciacquiamo con acqua e lasciamo asciugare, le macchie non ci saranno più.

L’acido citrico può essere una valida alternativa a tutte quelle presentate fino ad ora. Per pulire al meglio i cuscini sciogliamone 150 grammi in un litro di acqua, prendiamone un cucchiaio per bagnare una spugna.

Con la spugna strofiniamo il cuscino. Laviamo il cuscino e lasciamo asciugare, le macchie saranno sparite completamente.

Ultimo rimedio che possiamo sfruttare è un mix tra un cucchiaio di sapone di Marsiglia e un cucchiaio di bicarbonato, aggiungiamo acqua fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto possiamo utilizzarlo con una spugna per pulire non solo le macchie sul cuscino ma anche le lenzuola e altra biancheria.

Prima di qualsiasi lavaggio leggete attentamente le istruzioni di lavaggio del vostro cuscino. Per non compromettere il cuscino e la sua consistenza siate molto delicati.