Lascia un bicchiere di sale in bagno tutta la notte: cosa succede

In molte case italiane, soprattutto nelle zone particolarmente umide, viene utilizzato un rimedio della nonna molto diffuso per assorbire l’umidità in eccesso, ovvero lasciare un bicchiere di sale grosso in bagno durante la notte.

Ma questa pratica è realmente efficace o si tratta solo di una leggenda metropolitana?

Il bicchiere di sale e la sua utilità

Le capacità del sale di assorbire umidità è piuttosto limitata e, nonostante sia adatto allo scopo, è sicuramente da valutare l’entità del problema. I cristalli di cloruro di sodio tendono ad attrarre molecole d’acqua dall’ambiente circostante, ma solo in minima parte e nelle immediate vicinanze del contenitore.

Il posto ideale dove ha la sua massima funzione è sicuramente il bagno dove per via dell’ utilizzo di acqua, si forma spesso condensa in eccesso. Questo rimedio aiuta sicuramente a catturare odori e umidità in eccesso ma nel caso non si tratti di un problema serio.

Per avere una qualche utilità concreta, il bicchiere di sale andrebbe cambiato spesso in luoghi più ampi, con evidente spreco di una preziosa risorsa alimentare. Gli esperti consigliano quindi di non fare affidamento su questo unico metodo per risolvere il problema dell’umidità diffusa.

Esistono però numerosi rimedi naturali e non davvero efficaci per assorbire l’umidità e purificare l’aria in bagno e in tutta la casa.

Eccone alcuni esempi:

– Le piante d’appartamento: alcune specie come l’aloe, il gelsomino e la felce sono ottime per regolare il tasso di umidità indoor. Assorbono umidità rilasciandone nell’ambiente grazie alla traspirazione delle foglie.

– I cristalli di silice in gel: questo prodotto chimico assorbe attivamente l’umidità atmosferica. Basta posizionare alcune confezioni aperte negli armadi o ambienti soggetti a condensa. Questa non è la scelta più ecologica ma andava menzionata data la sua efficacia.

– Il riso: mettere qualche ciotola di riso crudo negli armadi o sulle mensole aiuta ad assorbire naturalmente l’umidità in eccesso, evitando la formazione di muffe.

– La ventilazione: arieggiare spesso i locali, soprattutto bagno e cucina, rimuove il vapore acqueo. Si può potenziare l’effetto installando aspiratori o ventilatori.

– I deumidificatori: sono apparecchi elettrici che abbassano attivamente il livello di umidità ambientale. Esistono modelli chimici con sale che vanno rigenerati e compressori che raffreddano l’aria.

Perché creare un ambiente sano e non umido

Creare un ambiente sano e privo di umidità in casa è molto importante, non solo per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori, ma anche per garantire il benessere psicofisico di chi ci abita.

Vivere in un ambiente confortevole, sano e arieggiato favorisce il relax e il riposo, riduce l’insorgenza di allergie e patologie dell’apparato respiratorio, migliora la qualità della vita. Per questo è essenziale combattere alla radice problemi comuni come la troppa umidità.

Un tasso di umidità relativa tra il 40% e il 60% è considerato ideale per prevenire la formazione di condensa e muffe, secondo studi scientifici. Ma l’umidità ideale varia anche in base alla stagione.

Ad esempio, in inverno tenere un’umidità attorno al 40-50% previene malanni di stagione come raffreddori, tosse e mal di gola. In estate, con caldo e afa, è consigliabile mantenere un’umidità più elevata, nonostante appaia strano, intorno al 60-70%, per avere sollievo e respirare meglio.

Monitorare l’umidità con un semplice igrometro e adottare gli accorgimenti giusti per mantenerla a livelli ottimali è un passo importante per migliorare concretamente il comfort domestico. E vivere in un ambiente sano rende più felici!

Quindi non affidiamoci a rimedi della nonna o per lo meno rendiamoci conto che funzionano come aiuti e alleati come nel caso del nostro bicchiere di sale. Optiamo per soluzioni green, come le piante e la ventilazione naturale, che rendono la casa un ambiente vivibile e confortevole, con benefici concreti per la salute e l’umore. Piccole scelte quotidiane che migliorano la qualità della vita.