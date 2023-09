Sono passate solo poche settimane dal suo arrivo in prestito dal Chelsea, ma Romelu Lukaku si è già conquistato un ruolo da protagonista nella Roma.

Con tre gol in quattro partite disputate da titolare, il calciatore belga si è subito dimostrato decisivo per le sorti dei giallorossi, risultando l’uomo in più di Mourinho in avvio di stagione.

Lukaku deluso dalla mancata vittoria a Torino

Proprio le sue stesse prestazioni hanno però fatto infuriare Lukaku, deluso dalla mancata vittoria contro il Torino nonostante il suo goal. Uno sfogo che ha affidato ai social, con frasi enigmatiche che lasciano intendere quanto sia stato bersagliato negli ultimi mesi dopo i problemi con Chelsea e Inter.

“Mi hanno denigrato, questa è la fottuta verità“, ha scritto Lukaku che sembra stia cercando una rivincita personale dopo un’estate difficile.

È da sottolineare che gli spostamenti fatti da una squadra a un’altra hanno realmente sollevato commenti e critiche dure da parte dei tifosi delusi dal calciatore. Attenzione mediatica e commenti hanno generato la risposta di Lukaku che è appesantito dalla situazione.

A difendere Romelu ci hanno pensato sia Mourinho che Bruno Conti. Quest’ultimo ha spiegato come Lukaku riesca a “fare reparto da solo perché fa salire la squadra“, grazie a “un fisico incredibile“. Doti che gli stanno permettendo di riscattarsi dopo mesi in panchina, con la Roma invece sembra aver ritrovato entusiasmo e condizione ottimale.

Mourinho invece ha elogiato le sue qualità: “Non so se sia il più forte centravanti della Serie A ma io me lo tengo stretto”.

Il percorso appena iniziato alla Roma di Romelu

I numeri dimostrano quanto sia già centrale Lukaku per la Roma. Da quando ha potuto giocare con continuità sono arrivate due vittorie e un pareggio, con il belga sempre decisivo. E se fosse arrivato prima, chissà che qualche punto in più i giallorossi non l’avrebbero già accumulato in passato.

Ciò che preoccupa però è la dipendenza della squadra dai suoi goal, come dimostrato anche dal suo malumore dopo il pareggio col Torino.

Lukaku però non sembra voler essere il salvatore della patria, difatti a fine gara contro i granata è apparso deluso, come un campione che pensa prima al collettivo che ai record personali. E a dimostrazione dell’importanza che ha già assunto per la Roma, Mourinho ha dimostrato di contate molto sul suo contributo già dalla prossima sfida col Genoa.

Proprio con i rossoblù Lukaku vanta statistiche eccezionali: in quattro partite disputate con l’Inter ha messo a segno seo goal, fornendo anche due assist, in successi netti dei nerazzurri. Tre di queste reti le ha realizzate nelle sue due visite a Marassi. Numeri che fanno ben sperare i tifosi romanisti, convinti che il loro attaccante possa ripetersi già nel prossimo match.

In pochi mesi dunque Lukaku si è trasformato nel leader della Roma, trascinandola a suon di goal. Lo sfogo sui social testimonia la sua voglia di rivincita dopo un lungo periodo in ombra. E con lui i giallorossi sperano di continuare ad alzare l’asticella per tornare in zona Champions.