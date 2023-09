Wanda Nara ha fatto parlare molto di sé negli ultimi tempi a causa di diversi avvenimenti che hanno segnato gli ultimi anni. In primis ovviamente la storia con Mauro Icardi che ha tenuto banco sulle copertine dei maggiori quotidiani.

Dopo un periodo che ha mostrato incertezze nella relazione tra la showgirl argentina e il calciatore, dove si è parlato di tradimenti e momenti decisamente poco piacevoli, i due volti noti si sono riuniti e sembrano voler proseguire il loro viaggio insieme più uniti che mai.

Alcune foto apparse sui social di Wanda Nara hanno scatenato il web e il commento di Icardi non è tardato ad arrivare.

Wanda Nara si mostra in vesti sensuali sui social

La bellissima Wanda Nara torna a far parlare di sé sui social network dove è un personaggio di spicco da molto tempo. La showgirl argentina ha condiviso con i tantissimi ammiratori alcuni scatti che la mostrano in lingerie. Ovviamente hanno suscitato grande interesse e numerosissimi commenti.

Sdraiata sul letto disfatto, la moglie di Mauro Icardi si è mostrata in tutta la sua sensualità, con un completo intimo in pizzo che mette in risalto le sue generose forme.

La didascalia con cui Wanda Nara ha condiviso le foto riporta: “Le regine che mi piacciono dormono tutto il giorno“. Una frase ironica e provocatoria che ha suscitato commenti, come del resto tutto ciò che ruota attorno a lei.

Gli scatti hot non sono passati inosservati e hanno immediatamente scatenato i commenti entusiasti dei fan, rapiti dalla bellezza di Wanda. Di recente la conduttrice ha deciso di optare per un look più naturale e spesso si mostra senza filtri e make up.

Il commento di Icardi e la complicità ritrovata

Tra i tanti apprezzamenti è apparso quello del marito Mauro Icardi, che ha risposto con emoji eloquenti. Il calciatore sembra voler dimostrare apertamente il suo amore alla moglie nonostante tutte le chiacchiere che sono emerse sul loro amore durante gli ultimi mesi.

La coppia ha attraversato un periodo di profonda crisi negli, tra indiscrezioni di tradimenti e un probabile divorzio. Ma ora il sereno sembra essere tornato protagonista tra Wanda e Mauro appaiono più uniti che mai. Secondo le notizie hanno ritrovato la complicità di un tempo, ciò sembra trasparire anche dai social.

Purtroppo di recente alla showgirl è stata diagnosticata una forma di leucemia, una prova molto difficile. Nonostante il delicato momento, Wanda Nara sta affrontando la malattia con coraggio e determinazione, sostenuta dall’amore della sua famiglia.

In particolare, Mauro le è stato accanto in questi mesi complicati, dimostrandosi premuroso e presente. Insieme, i due coniugi stanno cercando di guardare al futuro con fiducia, nonostante la serietà della diagnosi ricevuta improvvisamente.

La sensualità mostrata da Wanda su Instagram sembra dunque un segnale di ritrovata serenità e della voglia di reagire con ottimismo. La showgirl non ha perso certamente la sua innata sensualità, nonostante il periodo personale difficile.

Gli scatti trasmettono tutta la sua voglia di sentirsi bella e desiderabile. E testimoniano anche la ritrovata intesa con il marito Mauro Icardi, che le ha dimostrato sostegno nei momenti bui.

I fan si augurano che la coppia abbia superato definitivamente la crisi e che Wanda possa vincere la sua personale battaglia, tornando presto in splendida forma.