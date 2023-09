Test della personalità, scegli un mostro e ti svelo tutto su di te

Fai il test della personalità e scopri chi sei veramente, ti bastano pochi secondi per scoprire qualcosa in più su di te.

Scegli uno dei mostri e leggi il significato della tua scelta.

Scopri come sei veramente con il test della personalità

La paura dei mostri rientra in una fase della crescita di ogni individuo, tutti prima o poi da bambini ci troviamo a doverla affrontare e spesso viene associata alla paura del buio.

I bambini infatti crescono con la convinzione che i mostri si presentino quando non c’è luce del giorno o una luce accesa in casa, con il passare degli anni però questa paura si supera e tutto rimane un ricordo.

Qual è il significato che dai ai mostri nella tua vita? Puoi scoprirlo oggi stesso sottoponendoti ad un test della personalità. Tutto ciò che devi fare per scoprirlo è esprimere la tua preferenza sul mostro che ti ha colpito di più lasciandoti guidare dal tuo istinto.

Questo ti permetterà di scoprire chi sei davvero, mi raccomando non pensarci troppo e scegli di impulso.

Per partecipare al test perciò non devi far altro che scegliere il mostro che preferisci e leggere cosa ha da dirti.

Significato di ogni mostro

Il mostro verde

Se hai scelto questo mostro vuol dire che sei una persona che non si stanca mai e che ha fatto del suo lavoro la sua priorità assoluta nella vita. Per te non c’è tempo libero o impegno che tenga, ogni minuto delle tue giornate lo dedichi al tuo impiego. Tu sei il tuo lavoro.

Non ami il periodo di ferie e ogni volta ti senti come un pesce fuori dall’acqua. Ti senti in colpa ogni minuto della giornata in cui non sei produttivo e non stai dedicando tempo al tuo lavoro.

Il consiglio è quello di ricordarti che ogni tanto serve una pausa, serve rilassarsi e serve riposarsi per mantenere il corpo in salute. Una pausa completa dal lavoro ti permette di ricaricare le energie e di poter dare il meglio sul tuo lavoro.

Inoltre concentrarsi troppo ti può portare a perdere i tuoi rapporti più intimi e compromette la tua vita privata.

Il mostro azzurro

Se hai scelto quello azzurro allora sei una persona sempre attenta al momento presente, con i piedi per terra e non ti perdi in fantasie e sciatteria. Una persona altamente concentrata che non si perde nei dettagli.

Sicuramente amerai moltissimo i film o i libri del genere thriller, ami gli enigmi e risolvere i misteri. Ti appassioni alle storie intricate e ti impegni alla ricerca delle soluzioni.

Sei anche una persona molto testarda e non lasci al caso niente. A volte però sei troppo insicuro nella vita di tutti i giorni, questo perché la vita non ti offre la possibilità di conoscere tutte le risposte e così ti blocchi.

Hai paura di sbagliare e di fare la scelta sbagliata. Per te esiste o il bianco e nero, non ci sono zone di mezzo. Cerca di assecondare la tua insicurezza e che il caos ogni tanto entri nella tua vita. Affidati al tuo istinto e supera la paura di sbagliare.

Mostro Viola

Sei una persona alla ricerca del grande amore e sei fermamente convinto che la vita va vissuta attraverso un amore profondo che porti a sentire le famose farfalle nello stomaco.

Sei una persona molto romantica e per questo sei sempre alla ricerca di un segno che ti indichi se hai trovato la persona giusta per te, la persona con cui invecchiare e passare il resto della tua vita.

Non ami stare solo e per questo vivi male la solitudine che interpreti come una punizione. Tu hai bisogno di amore, calore, e persone intorno a te. Non dimenticarti che sei tu la persona più importante della tua vita e quindi non concederti alla prima persona che passa solo nella speranza che sia quella giusta.

Mostro rosso

Se hai scelto questo mostro vuol dire che non ami le sorprese, l’idea di riceverne ti agita. Non sei una persona che ama pensare fuori dagli schemi. Vuoi rimanere ancorato alla tua confort zone e non vuoi allontanartene troppo.

Ami avere il controllo di tutto e anche di tutte le persone che sono intorno a te, quando deleghi qualcosa a qualcuno tendi ad agitarti perché sei un perfezionista e ti accontenti difficilmente.

Sei sicuramente una persona brillante ma questo tuo lato frena moltissimo la tua vita, la vita è piena di imprevisti e questo ti impedisce di potertela godere al meglio.

Ti consigliamo di liberarti dalle tue catene mentali e di vivere una vita piena e non più a metà. Cerca di apprezzare di più le soprese e spingiti al di fuori della tua zona di confort.