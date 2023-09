Rughe, come prendersi cura della pelle con 3 ingredienti naturali

Prendersi cura del nostro corpo dovrebbe essere una sana abitudine per tutti, e questo vuol dire imparare anche a prendersi cura della pelle.

Se vuoi contrastare la comparsa delle rughe o eliminare quelle già comparse puoi creare una crema fai da te in casa con soli tre ingredienti.

Prendersi cura della pelle ritarda la comparsa delle rughe

Ogni persona dovrebbe dedicare del tempo a prendersi cura del proprio corpo e della propria pelle. Spesso però sottovalutiamo questo aspetto e iniziamo solo quando ormai è già troppo tardi.

Una delle parti del corpo a cui dovremmo dare maggiore attenzione è il contorno occhi dove la pelle è più sottile e delicata e c’è una minore quantità di ghiandole sebacee e quindi una maggiore possibilità di comparsa delle rughe.

Tutti prima o poi ci imbattiamo nelle rughe, ma in questa zona è più facile che si formino prima del tempo e molto più facilmente rispetto ad altre zone del volto.

Per poter contrastare la comparsa di rughe è importante eseguire giornalmente una perfetta skin care per dare alla nostra pelle tutto ciò di cui ha bisogno, i nutrienti e gli elementi che la aiutano a rimanere elastica restando così sempre in ottime condizioni.

Ci sono molte creme, sieri, e prodotti in commercio che possiamo utilizzare e che sono state realizzate appositamente per ritardare la comparsa delle rughe o per contrastarle quando già sono presenti sul volto.

Se però vogliamo fare una scelta più naturale e vogliamo usare prodotti che non contengano agenti chimici o altro possiamo realizzare una crema fai da te direttamente a casa nostra usando tre ingredienti che abbiamo tutti quanti.

Preparare una crema fai da te in casa

Quello di cui hai bisogno è burro di caco, olio di oliva e gel di aloe vera. Se non ne disponi in casa non avrai difficoltà a procurarteli, sono ovunque anche nei supermercati.

Puoi miscelare questi tre prodotti e ottenere una crema da utilizzare intorno al tuo contorno occhi che non solo previene la comparsa delle rughe perché rende la pelle più elastica e giovane ma ti permette anche di contrastarle quando ci sono.

Per prepararla il giusto metodo è quello di versare in una ciotola due cucchiai di burro di cacao e lasciare che si sciolgano a bagnomaria.

Quando il composto di burro di cacao sarà completamente sciolto allora abbassiamo la fiamma del fornello e aggiungiamo nella ciotola due cucchiai di olio di oliva e mescoliamo. Spegniamo intanto il fornello, e mescoliamo i due ingredienti affinché si crei un composto amalgamato e omogeneo.

Lascia freddare e quando sarà a temperatura ambiente aggiungi 3 cucchiai di aloe vera e mescola nuovamente tutto per rendere tutto perfettamente amalgamato.

Il composto creato puoi riporlo in un contenitore con chiusura ermetica e conservarlo in frigorifero. Utilizza questa crema intorno al contorno occhi in piccole quantità prima di andare a dormire, in pochi giorni noterai un’enorme differenza.