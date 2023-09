Myrta Merlino all’età di 20 anni, lo scatto inedito: ecco com’era

Classe 1962, Myrta Merlino è oggi uno dei volti di punta del giornalismo televisivo italiano. Un percorso lungimirante e ricco di talento quello della giornalista napoletana, costruito nel tempo grazie a preparazione, tempra e tanta determinazione.

I suoi esordi risalgono agli anni ’90 in Rai, dove ha lavorato al fianco di stimati colleghi come Giovanni Minoli e Alan Friedman. Giovanissima ma già preparata e brillante, l’allora 25enne Merlino iniziava così quella che sarebbe diventata una solida carriera ricca di soddisfazioni personali e professionali.

La carriera giornalistica di Myrta Merlino

Uno dei primi scoop di rilievo risale a quell’epoca, quando ottenne un’intervista esclusiva all’allora potentissimo Dominique Strauss Kahn, in quel periodo direttore del Fondo Monetario Internazionale. Un incontro che Merlino ricorda però per un motivo spiacevole, quando l’uomo cercò di baciarla senza consenso nella sua suite a Davos. Un episodio di maschilismo e abuso di potere che la giornalista respinse con fermezza, dimostrando già allora la grinta e la determinazione che l’avrebbero contraddistinta.

Un’esperienza formativa, che tuttavia non fermò il percorso brillante di Myrta Merlino né tantomeno incrinò la sua passione per il lavoro. Con costanza ed impegno negli anni ha affinato competenze e professionalità, seguendo da vicino i grandi cambiamenti della politica e dell’economia. Bellissima già da giovane come testimonia una fotografia emersa in rete, Merlino ha sottolineato però come la bellezza da sola non sarebbe bastata senza studio e preparazione.

Un approccio, il suo, che sembra ripagato dai traguardi raggiunti nel tempo, come il timone del programma d’informazione “L’Aria che Tira” su La7 dal 2010, prima donna a condurre quella fascia oraria. Il passaggio a Mediaset, dove conduce il talk show pomeridiano di Canale 5 “Pomeriggio Cinque” con competenza e capacità di guidare discussioni complesse.

Non è mancato anche il coraggio di esporsi in prima persona sulle proprie esperienze personali. In un’intervista ricordava infatti gli ostacoli incontrati agli inizi per essere donna in un ambiente ancora prettamente maschile, dove bellezza e fascino potevano aprire qualche porta in più ma senza competenze sostanziali si rischiava di pagare tutto.

Oggi a 60 anni Myrta Merlino rappresenta un modello per professionalità e determinazione. Con tenacia ha costruito una carriera di successo senza scorciatoie né favoritismi, imponendosi come una delle più esperte firme del giornalismo televisivo italiano. Un percorso da esempio per chiunque voglia affermarsi con merito e talento in ambito lavorativo, superando con grinta pregiudizi e ostacoli.

Il ritrovamento della foto del passato ha riacceso i riflettori sull’indubbia bellezza di Myrta Merlino agli esordi della sua carriera. Gli scatti la ritraggono agli esordi televisivi negli anni ’90, quando la sua avvenenza si accompagnava già alla ferrea determinazione e preparazione che l’hanno portata al successo.

Stando a quanto trapelato da alcuni retroscena dell’epoca, sembra che la Merlino attirasse sul lavoro corteggiamenti anche piuttosto insistenti. Non solo i complimenti di facciata che all’epoca molte donne dello spettacolo si trovavano ad affrontare, ma veri e propri approcci da parte di uomini che appartenevano a mondi quasi inaccessibili.

Politici, uomini di potere e nomi altisonanti la notavano e la cercavano, attratti dalla sua innegabile bellezza ma sicuramente anche dalla grinta e dalla padronanza che già sapeva dimostrare nel suo lavoro. Myrta però non si faceva condizionare e respingeva ogni avance non gradita, dimostrando enorme carattere oltre che talento.

Dagli ambienti televisivi di quegli anni, si vocifera di corteggiatori molto insistenti che alla giovane giornalista fecero comprendere ben presto che per affermarsi nel mondo del lavoro sarebbe servita solo e soltanto la propria bravura, senza ricorrere a scorciatoie di altro tipo. Myrta Merlino ha sempre dichiarato di essersi fatta strada con le proprie forze, rimanendo coerente con sé stessa.