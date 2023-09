Arriva la stagione fredda: il trucco del lenzuolo per risparmiare

È in arrivo la stagione fredda e con essa il caro bolletta, in particolare di luce e gas. Queste ultime due bollette tenderanno a salire perché tenderemo ad utilizzare maggiormente gli elettrodomestici e i riscaldamenti per rendere i nostri ambienti confortevoli e caldi.

Una delle problematiche principali dell’inverno è quella di riuscire ad asciugare i panni, e se non vogliamo utilizzare l’asciugatrice, o se non l’abbiamo, possiamo utilizzare il metodo del lenzuolo per avere panni asciutti velocemente senza rilasciare umidità nei nostri appartamenti.

Con l’arrivo dell’autunno ci aspetta anche l’aumento di bollette in particolare quella del gas e dell’elettricità, questo perché in ogni casa abbiamo bisogno di creare un ambiente caldo e accogliente e quindi si accendono i riscaldamenti e si tende ad utilizzare maggiormente gli elettrodomestici come l’asciugatrice.

Quando stendiamo il bucato ad asciugare possiamo optare per il trucco del lenzuolo per fare in modo che risulti efficace ci dobbiamo assicurare di eseguirlo ogni volta che stendiamo i nostri panni.

D’inverno si fa molta fatica a far asciugare i panni e se non abbiamo un’asciugatrice potremmo ritrovarci per giorni con i panni stesi a causa del maltempo e dell’umidità.

Stendere in casa potrebbe rappresentare un’alternativa ma ci sono due problematiche da affrontare in questi casi, la prima è che all’interno dell’appartamento aumenta l’umidità e quindi il rischio di aumentare lo sviluppo delle muffe.

La seconda problematica è che trovandosi in ambienti chiusi i panni possono assumere un odore non piacevole, e quindi ci sembrerà di non averli lavati affatto.

Per velocizzare l’asciugatura in appartamento possiamo stendere i panni normalmente sullo stendino e posizionarlo davanti ad un termosifone acceso, è importante che i termosifoni siano puliti prima di accenderli altrimenti disperderanno nell’appartamento la polvere accumulata nei mesi estivi.

Stendendo lo stendino davanti al termosifone i panni si asciugano più in fretta, non ci dobbiamo preoccupare della muffa e neanche del cattivo odore.

La tecnica del lenzuolo per un’asciugatura ancora più rapida e contro l’umidità domestica

Per velocizzare ancora di più tutto possiamo sfruttare il trucco del lenzuolo. Tutto quello che dobbiamo fare è prendere un lenzuolo pulito e andare a coprire lo stendino dal lato opposto del termosifone.

L’altro lembo del termosifone lo facciamo invece attaccare al termosifone. In questo modo si va a creare una specie di camera calda che permetterà al calore di non disperdersi e di concentrarsi sui panni, eliminando o comunque riducendo l’umidità rilasciata nell’ambiente.

Il bucato si asciugherà in fretta e i nostri capi d’abbigliamento saranno salvati anche dai possibili cattivi odori. Ma soprattutto le nostre bollette non subiranno un’impennata eccessiva, anzi riusciremo a risparmiare molti soldi.