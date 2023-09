Posti di blocco, attenzione all’utilizzo delle alette parasole: cosa si rischia

Il Codice della Strada sta subendo delle modifiche significative al fine di affrontare le frequenti tragedie causate da comportamenti evitabili. Uno in particolare ha sollevato l’attenzione del web dato che, nonostante sia in vigore da moltissimi anni, non è noto agli automobilisti italiani. Il rischio di multe è sempre più elevato dato il comportamento dei guidatori in Italia.

Secondo le ultime novità, le multe relative al traffico automobilistico sono state aggiornate per l’anno 2023 e una guida completa sulle sanzioni amministrative è ora disponibile online.

Le multe relative al traffico automobilistico rappresentano sanzioni pecuniarie comminate agli automobilisti che violano le norme del Codice della Strada o adottano comportamenti pericolosi durante la guida dei loro veicoli. Rimangono comunque più colpiti dalle norme e dalle multe, i comportamenti recidivi degli automobilisti come la guida un stato di ebbrezza, elevata velocità ma anche l’utilizzo del cellulare alla guida.

Le multe più diffuse e i comportamenti degli automobilisti italiani

L’entità delle multe può variare notevolmente a seconda della gravità delle infrazioni, delle eventuali conseguenze in termini di incidenti o danni e del precedente storico dell’automobilista.

Inoltre il Codice della Strada sta subendo ulteriori modifiche per affrontare le tragedie spesso causate da comportamenti evitabili. Tuttavia non sono state fornite informazioni in più riguardo a quali siano queste modifiche se non il ricatto delle pene previste in caso di violazioni.

Sono stati poi elencati alcuni dei comportamenti errati degli automobilisti italiani che possono portare a multe. Tra gli esempi riportati vi sono l’utilizzo del cellulare durante la guida, la mancata adozione delle cinture di sicurezza e il superamento dei limiti di velocità.

Uno dei comportamenti a cui state attenti e che molti, non conoscendo la questione, tralasciano sono le alette parasole ovvero gli accessori estremamente utili che ci aiutano a evitare che il sole entri nell’abitacolo dell’automobile e la protegge dal calore e dalla luce solare eccessiva, soprattutto durante i mesi estivi.

Molti automobilisti non sono consapevoli del corretto utilizzo di tali alette e rischiano quindi di incorrere in sanzioni significative. In conformità al Codice della Strada, le alette parasole devono essere utilizzate esclusivamente quando il veicolo è fermo e non devono mai ostacolare la visibilità del conducente.

Cosa si rischia con l’utilizzo scorretto delle alette parasole

Le alette parasole sono elementi semplici ma importanti per la sicurezza e il comfort di chi guida, nonché dei passeggeri. Pertanto, si consiglia vivamente di controllare regolarmente le condizioni delle alette e di sostituirle nel caso in cui siano danneggiate o rotte. È poi opportuno pulire le alette parasole con un panno morbido e un detergente delicato al fine di evitare la formazione di macchie o aloni.

Nel Regno Unito, la violazione di queste regole può comportare una multa amministrativa che varia da £ 1.000,00 a £ 5.000,00, oltre alla decurtazione di 3 punti dalla patente. Al fine di evitare tali rischi, è di fondamentale importanza seguire alcune semplici regole:

Utilizzare le alette parasole solo quando l’automobile è parcheggiata e mai durante la guida, se non in modo da non arrecare danno agli altri.

Scegliere alette parasole omologate e conformi alle dimensioni dei finestrini dell’automobile.

Evitare l’applicazione di pubblicità, scritte o immagini sulle alette parasole che possono causare confusione o distrazione.

Rimuovere le alette parasole prima di riprendere la marcia se non è necessario alla visibilità.

Controllare sempre la visibilità attraverso il parabrezza e gli specchietti retrovisori prima di partire.

Molte alette parasole sono dotate di uno specchietto di cortesia e di una clip per fissare documenti o occhiali da sole. Alcune di esse dispongono anche di una funzione di illuminazione che si attiva quando lo specchio viene aperto.

Sono indubbiamente utili ma sembra che siano anche motivo di multe da parte delle forze dell’ordine nonostante non sia così consueto, per lo meno per ora.