Da dove provengono frutta e verdura del supermercato? Ecco l’origine

La frutta e la verdura che troviamo nei supermercati da dove proviene? Si tratta di prodotti controllati, di qualità a prezzi contenuti. Ogni supermercato segue la sua strategia, ma solitamente c’è un’amplia selezione di fornitori tra cui scegliere.

Si da attenzione soprattutto alla qualità della materia prima e ai prodotti che sono privi di pesticidi e prodotti chimici. Spesso ci vengono proposti prodotti a chilometro zero per mantenere in alterato la qualità del prodotto.

Frutta e verdura con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo

Ogni volta che entriamo in un supermercato ci imbattiamo sempre nel reparto ortofrutta dove possiamo trovare ortaggi, frutta e verdura fresca o confezionata.

È uno dei reparti più grande all’interno dei supermercati e offre sempre tantissima scelta di prodotti. Ci sono supermercati che danno più spazio ai prodotti già confezionati freschi o a lunga conservazione, imbustati e prezzati che aspettano solo di essere acquistati.

E poi troviamo invece supermercati dove la priorità la si da a quei prodotti sfusi che ogni cliente può selezionare da se e preparare la sua confezione, pesarla sulle apposite bilance e prezzarla in completa autonomia.

Se quando andiamo al mercato siamo certi che la frutta che troviamo sui banchi sia di produzione del banchista o comunque a chilometro zero da dove proviene invece la frutta e la verdura che troviamo nei supermercati? La risposta è dipende.

Ci sono alcune catene di supermercati che offrono periodicamente prodotti a chilometro zero, ossia rivendono prodotti che sono stati acquistati proprio nella regione dove è sito il punto vendita. Sono prodotti ovviamente controllati e selezionati con estrema cura prima di essere messi in vendita.

A parte questa eccezione però generalmente i supermercati acquistano i prodotti da grandi fornitori che offrono prodotti di qualità ad un prezzo conveniente.

Il supermercato, o chi per lui, esegue un’amplia selezione tra i vari fornitori che ci sono sul mercato ortofrutta e poi sceglie a quali affidarsi.

L’attenzione però non viene posta solo sul fornitore che deve essere affidabile, sicuro e offrire prodotti convenienti, ma anche sulla qualità della materia prima.

In più l’attenzione del supermercato va al consumatore, ogni consumatore deve essere soddisfatto quindi cerca sempre di proporre prodotti per tutte le esigenze alimentari.

Prendiamo ad esempio Eurospin

Ad esempio Eurospin, nota catena di supermercati in Italia, offre prodotti del marchio “Amo Essere Biologico” e “Delizie del Sole” che oltre ad essere a prezzi convenienti sono anche di ottima qualità.

Ad esempio “Delizie del Sole” è un marchio legato ad Orogel che è una tra le aziende alimentari italiane più conosciute, una realtà fortemente consolidata che produce una vasta gamma di prodotti per sé ma anche per terzi.

Tutti i prodotti che troviamo da Eurospin provengono da coltivazioni che non usano prodotti chimici e pesticidi, ciò garantisce un prodotto pulito, fresco e con estremo sapore.

Trattandosi di prodotti simili va da sé che il supermercato offre maggiormente alla propria clientela prodotti a chilometro zero.