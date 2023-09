Katherine Kelly Lang ha fatto la prima apparizione nei panni dell’indimenticabile Brooke Logan nella soap opera Beautiful molti anni fa. Da allora, l’attrice di Los Angeles ha prestato il volto al suo celebre personaggio in oltre 8000 puntate, diventando uno dei volti più longevi e rappresentativi della serie.

Una donna molto amata e che si è fatta conoscere a fondo dai suoi fan e ha così allontanato dalla sua figura reale quella sorta di etichetta di ‘mangia uomini’, che era in realtà soltanto una caratteristica di Brooke, ovvero il personaggio che ha regalato la gloria a Khaterine.

Il percorso di Khaterine nei panni di Brooke

Nata nel 1961, la Lang ha esordito sul piccolo schermo già a fine anni ’70, per poi approdare nel cast di Beautiful nel 1987. Da allora ha interpretato ininterrottamente Brooke, eccettuate solo brevi assenze per gravidanze o problemi di salute. Rimane tuttora uno dei personaggi portanti della soap, con le sue numerose storie d’amore tormentate con Ridge e gli altri protagonisti maschili.

La celebrità raggiunta le ha consentito di diventare una delle attrici più pagate del genere, con compensi stimati intorno ai 490mila euro a puntata. Il suo patrimonio netto si aggirerebbe sui 12 milioni di dollari. Nel corso degli anni, Katherine Kelly Lang ha inoltre avviato con successo un brand di moda e si diletta come influencer sui social.

Nonostante il legame indissolubile con Beautiful, l’attrice ha comunque preso parte ad alcune altre produzioni. Negli anni ’80 recitò in popolari serie come Happy Days e Magnum P.I., mentre nel 2019 è arrivata un’interessante parentesi italiana con una piccola parte nel film di Jerry Calà “Odissea nell’ospizio”.

A 60 anni resta ancora saldamente legata al suo ruolo di Brooke, che continua a prestare con passione e dedizione nonostante i tanti anni sul set. Incarnando un personaggio così iconico, la Lang è entrata di diritto nella storia delle soap opera.

Lang e il percorso attuale

Sono ormai più di 30 anni che Katherine Kelly Lang presta il proprio volto all’indimenticabile Brooke Forrester nella soap opera Beautiful. Una lunga carriera che ha reso l’attrice statunitense una delle protagoniste più iconiche del genere delle soap. Merito certamente della capacità di rendere umane le debolezze e le passioni del personaggio di Brooke, che continua ad appassionare il pubblico di tutto il mondo.

Salvo brevi assenze per gravidanze o problemi di salute, Katherine è rimasta fedele al suo ruolo diventandone l’interprete per antonomasia.

Gli oltre 30 anni trascorsi a interpretare questo iconico personaggio hanno senza dubbio cementato un legame indissolubile con esso. Le numerose storie amorose di Brooke, i continui tira e molla con Ridge Forrester, le sue debolezze e le sue rinascite sono entrate nell’immaginario collettivo. Merito dell’ empatia che Katherine è riuscita a trasmettere nel profondo della sua anima.

Questa sintonia con il personaggio le ha consentito di entrare nella parte in maniera totale, tanto da non aver più tentato concretamente altre strade lavorative. I compensi economici da protagonista di una delle soap di maggior successo e la popolarità planetaria raggiunta l’hanno probabilmente disincentivata. Ma innegabile è l’affetto per il ruolo che da tre decenni è il simbolo del suo cammino artistico.

Oggi a 60 anni la Lang prosegue con passione la sua lunga avventura a Beautiful e Brooke è ormai un suo alter ego anche se ha specificato che nella realtà è una donna normale che conduce una vita movimentata ma non simile a quella della sua parte in Beautiful.

Nonostante gli anni sul set, il suo sguardo empatico e la gestualità discretamente sensuale non mostrano segni di cedimento. A dimostrazione che l’amore del pubblico internazionale per questo iconico personaggio continua con immutata fedeltà. Portando Katherine a proseguire con orgoglio questa storia affascinante quanto longeva.