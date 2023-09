Acqua minerale, la migliore a 30 centesimi: l’indagine svolta da Gambero Rosso

Un’indagine di Gambero Rosso ha permesso di stilare la classifica delle 10 migliori acque minerali lisce presenti nei supermercati italiani.

La lista è stata stilata considerando il gusto personale degli esperti. Le acque sono state assaporate senza che gli esperti potessero sapere di che marca fossero.

In Italia tanti tipi di acqua tra cui scegliere

Nel reparto acqua dei supermercati ci troviamo davanti ad una vasta gamma di prodotti diversi che si differenziano non solo per la marca ma anche per le caratteristiche.

Ebbene si, l’acqua non è tutta uguale, ma questo dovresti già saperlo da te avrai infatti sicuramente bevuto tipologia di acqua di diverso genere e ti sarai reso conto che a volte hanno un sapore diverso.

Diventa difficile scegliere il giusto prodotto da acquistare, questo perché non possiamo acquistare solo prodotti che vanno a genio al nostro palato ma ci dobbiamo anche preoccupare della loro qualità.

A dirci quali sono le acque migliori presenti sul mercato ci hanno pensato gli esperti di Gambero Rosso che hanno realizzato una classifica in seguito ad una ricerca precisa.

Gli esperti si sono infatti preoccupati di condurre un test sulle acque in bottiglia, in quanto al gusto e hanno stilato la lista delle migliori.

Hanno messo a confronto più di 40 marche di acqua minerale liscia che è possibile acquistare nei supermercati italiani. Sono state provate e degustate da ogni esperto senza saperne né la marca né altri dettagli, questo per rendere la scelta ancora più imparziale.

I fattori presi in considerazione sono stati la piacevolezza, la pulizia, l’armonia, la leggerezza e la complessità ed alla fine hanno stilato una lista che comprende le migliori acque minerali naturali che si possono acquistare in ogni supermercato italiano.

Il test è stato realizzato considerando solamente il gusto e non considerando la qualità del prodotto, quindi non sono stati analizzati parametri come sostanze dannose, metalli pesanti e microplastiche.

In considerazione sono state prese solamente quelle minerali lisce escludendo quelle effervescenti naturali e quelle addizionate a gas.

Tutti i brand introdotti nel test sono italiani tranne due che sono state incluse perché considerate uniche e sono Evian e Fiji. Mentre sono state escluse la San Pellegrino e l’Acqua Panna perché, come noto, sono sponsor sia di Gambero Rosso che della Città del Gusto.

Lo stesso Gambero Rosso ha precisato che non sarebbe stato etico includerle nel test.

La lista delle 10 migliori acque minerali in Italia

Le 10 migliori acque minerali lisce sono: