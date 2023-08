Perdi sempre lo smartphone in giro per casa? Il trucco geniale per ritrovarlo in pochi secondi

Siete soliti perdere lo smartphone in giro per casa? Allora provate questo trucco geniale e lo ritroverete in pochi secondi, funziona sempre

Lo smartphone è ormai da anni parte essenziale delle nostre vite. Ci permette di messaggiare con amici e parenti, chiamare, videochiamare, controllare i social network, le email, ma anche lavorare e giocare. Tutto sempre a portata di mano, con tantissimi modelli presenti che sono pensati per ogni tipologia di consumatore. Dagli entry level ai top di gamma, tutte soluzioni utili e da valutare in base alle proprie esigenze.

Ma quante volte vi è capitato di perdere il telefono in giro per casa? Magari lo avete lasciato sul divano e si è insinuato tra le pieghe dei cuscini, oppure siete andati in bagno e lo avete dimenticato lì. Si tratta di un problema piuttosto comune, ma che fortunatamente ha una soluzione! Provate subito questo trucco geniale e vedrete che lo potete ritrovare in pochi secondi.

Come ritrovare lo smartphone in casa, il trucco veloce ed efficace

Se siete soliti perdere il vostro smartphone in casa, non disperate: c’è un trucco veloce ed efficace che ve lo farà ritrovare in pochi secondi. E non stiamo parlando del solito squillo, ormai inutile considerando che quasi tutti tengono il telefono col silenzioso e la vibrazione (al massimo) attiva. Ecco perché gli utenti si sono ingegnati per trovare soluzioni alternative, ed alcune sono semplicemente pazzesche.

In particolare, se siete in possesso di un iPhone potreste pensare di utilizzare Siri in maniera intelligente. Senza dover far molto, vi basta pronunciare a gran voce: “Siri, dov’è il mio telefono?”. Vedrete che, come per magia, l’iPhone risponderà e dirà “Segui il suono della mia voce”. Vi basterà fare ciò che vi viene detto dall’assistente vocale e in pochi secondi ritroverete tutto.

Il metodo è molto utile per ritrovare lo smartphone quando lo perdete in casa e vi sembra impossibile ritrovarlo. Ovviamente, soprattutto se non avete un iPhone, potete provare altri trucchetti efficaci. Come per esempio effettuare il classico squillo oppure addirittura installare un AirTag sul retro del device. In questo caso però, vi servirà un altro dispositivo Apple da cui trovare la posizione tramite l’app Dov’è. Un iPad o un Mac potrebbero bastare, in pochi secondi avrete tutte le indicazioni del caso per ritrovare l’iPhone e ricominciare ad utilizzarlo.