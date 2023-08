Non dimenticarti di giocare con il tuo gatto: è fondamentale, ecco perché dovresti farlo più spesso

Ci sono delle ragioni ben precise per cui è essenziale giocare con il proprio gatto, e tutto sta in una serie di benefici. Ecco quali

I gatti sono considerati animali molto indipendenti, piuttosto scostanti nel dare affetto. Ma la verità è che sono assolutamente capaci di donarne molto e soprattutto di percepire se qualcuno gli vuole bene.

Quando si ha un gatto in casa, è importante prendersene cura nel modo migliore, per fare in modo che stia bene e che non gli manchi nulla, né dal punto di vista dei bisogni primari, né da quello delle dimostrazioni d’affetto.

In molti vedono i gatti come animali solitari, e questo in parte è anche vero, perché tendono a stare per conto loro, ma sanno essere molto affettuosi in determinate occasioni.

Con i gatti bisogna saper dosare i gesti affettuosi, le cosiddette smancerie, perché un eccesso di esse potrebbe farli sentire stressati. Per farli star bene, la cosa migliore da fare è occuparsi di loro cercando di avere rispetto della loro natura e dei loro spazi. Lasciarlo libero di essere e di esprimersi per com’è, è di certo il miglior modo per voler bene al proprio felino.

Gatto: perché è essenziale giocare con lui

Nonostante la tendenza del gatto a essere più solitario, è un animale che adora divertirsi e ci sono momenti in cui è importante giocare con lui.

Il gioco gli fa bene, e soprattutto, è un momento che apporta numerosi benefici a questo animale domestico. Nello specifico, l’ideale sarebbe giocare a intervalli di 15/20 minuti, due o tre volte, nel corso della giornata.

Questo lasso di tempo riveste grande importanza nel benessere del gatto e a beneficiarne è innanzitutto la salute a livello fisico. Questo perché, se i gatti non si muovono abbastanza, possono ingrassare in modo rapido e potrebbero insorgere, di conseguenza, problemi di salute.

Giocare con il proprio gatto è certamente un modo per stare più con lui o lei, e questo avrà delle buone ripercussioni sul suo comportamento, perché il suo atteggiamento migliorerà.

Giocare è una necessità, soprattutto per i gatti che stanno in casa, rispetto a quelli che stanno all’aria aperta. Ecco perché acquistare dei giocattoli può essere un ottimo modo per variare i giochi e mettere in atto questa pratica giornalmente.

Il gioco sarà inoltre un ottimo modo per far sì che il tuo gatto sia meno stressato.