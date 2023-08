Infusione di vitamine, il trattamento preferito dai vip: in cosa consiste e quali benefici apporta

È una tendenza che si sta diffondendo tra i vip in tutto il mondo: ecco quali sono i benefici per la salute

Le vitamine rivestono grande importanza nel benessere dell’essere umano, sono delle sostanze chimiche eterogenee in grado di coadiuvare gli enzimi nella loro azione.

La loro importanza è tale che quando manca anche solo una vitamina nell’organismo, possono formarsi determinati tipi di malattie. Tra queste, l’ipovitaminosi o avitaminosi.

In genere, le vitamine sono contenute soprattutto nelle piante, che hanno una capacità di sintesi delle vitamine autonoma. Questo non accade per l’uomo e per gli animali, che invece possono assumerle attraverso determinati cibi.

Di solito, per assumere le vitamine, è importante seguire una dieta sana ed equilibrata, in modo da apportare il giusto fabbisogno di esse per l’organismo.

Negli ultimi tempi, tra i vip di tutto il mondo si sta diffondendo una particolare moda, ovvero assumere un’infusione di vitamine. Ma in che cosa consiste questa infusione e quali sono i benefici che apporta nel corpo? Scopriamolo insieme.

Infusione di vitamine: che cos’è e a che cosa serve

Come detto, ultimamente molti vip si fanno scattare delle foto mentre si stanno sottoponendo a flebo o anche facendo solo vedere il segno di iniezioni di vitamine.

In linea generale, l’infusione di vitamine si rivolge a persone a cui manca un determinato tipo di vitamina e non può assumerla attraversi il cibo a causa di intolleranze, allergie, ecc. Oppure, può essere applicata a chi desideri migliorare il proprio benessere a livello fisico e mentale. In genere, l’infusione contiene vitamina C, B, minerali, amminoacidi, antiossidanti, farmaci omeopatici il cui influsso dona energia.

L’infusione avviene attraverso una flebo, perché così può fare effetto più rapidamente rispetto ad assumerle mangiando i cibi che contengono vitamine.

Di solito, le sedute di infusione sono 10 e hanno una durata che va da 20 a 60 minuti. Lo scopo di questa cura è quello di rafforzare il sistema immunitario, rigenerare le cellule, rendere più attivo il metabolismo, migliorare umore e concentrazione, avere una pelle più sana, depurarsi ecc. Chiaramente, questa terapia non può essere eseguita se il paziente assume altri farmaci, oppure nel caso di gravidanza, malattie del cuore e dei reni o se ha vitamine in eccesso.

I vip che si starebbero sottoponendo a questa terapia e c’è chi addirittura lo fa da anni sono Kendall Jenner, Kim Kardashian, Rihanna, Paris Hilton e tanti attori di Hollywood. Nel nostro Paese, la moda è recente e sia Belen Rodriguez, sia Chiara Ferragni ne avrebbero parlato in alcune loro storie.