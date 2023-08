E’ l’animale più pesante della storia: la scoperta lascia tutti a bocca aperta

Una scoperta che lascia tutti a bocca aperta. Gli scienziati dopo diverse ricerche hanno capito quale potrebbe essere stato l’animale più pesante della storia.

Una scoperta davvero sensazionale quella condotta dalla prestigiosa rivista “Nature” e coordinata dall’Italia da una delle università più importanti del paese, quella di Pisa, nello specifico dal suo dipartimento di scienze della terra. Una ricerca che scava nel passato del regno animale, per trovare il primato di questa particolare classifica. Al giorno d’oggi se si pensa ad un animale grosso e pesante ci viene in mente l’elefante per la terra ferma e la balena per il mare, ma chissà se l’animale più pesante della storia è tra questi.

Ovviamente si tratta di un animale molto antico estinto da moltissimi anni e non più presente nei nostri mari, un animale davvero grande e soprattutto davvero molto pesante. Il ritrovamento ufficiale di alcune gigantesche vertebre nella costa meridionale del Perù, da parte di un gruppo di paleontologi, ha lasciato tutti senza parole. Questa scoperta ha subito fatto drizzare le antenne di molti scienziati che cercavo prove concrete su questo antico animale, per capire meglio le sue caratteristiche.

Nell’attuale deserto di Ica che, ai tempi di questo gigante, era un mare, sono state ritrovate tredici vertebre, quattro costole e parte del bacino. Ora i resti sono conservati al Museo di Storia Naturale di Lima. La scoperta sensazionale è stat pubblicata dalla rivista “Nature” con il coordinamento scientifico dell’università di Pisa e la collaborazione di altri atenei italiani come la Bicocca di Milano.

L’animale più pesante della storia

L’animale più pesante della storia è proprio quello scoperto in Perù, il nome è un tributo a questa nazione del Sudamerica, infatti si chiama Perucentus Colossus. Un mostro dei mari che secondo gli scienziati si prende questo particolare primato.

Prima delle balene e prima dei delfini. Quasi quaranta milioni di anni fa dominava soltanto lui, il Perucetus Colossus, un cetaceo lungo venti metri e con una massa che poteva raggiungere le trecentoquaranta tonnellate. Un vero titano degli oceani che ha tutte le caratteristiche per essere considerato l’animale più pesante della storia.

Il paleontologo Giovanni Bianucci dell’Università di Pisa spiega: “Sono stime rigorose basate sulla misurazione delle ossa conservate e sulla comparazione con un ampio database di organismi attuali e fossili. I dati indicano che la massa scheletrica del Perucetus era di circa 5-8 tonnellate, un valore perlomeno doppio rispetto alla massa scheletrica del più grande animale vivente, la balenottera azzurra”

Un mostro antico, non tanto per le sue dimensioni, ma quanto per un peso specifico, dato dalla sua ossatura e organi, davvero unico e anche particolare, che gli da il primato, di essere molto probabilmente, l’animale più pesante della storia del pianeta.