Con questi trucchi fai delle foto in montagna perfette: e verrai benissimo

State per andare in montagna e volete scattare delle foto perfette? Provate questi trucchi e verrete sempre benissimo

Se la maggior parte degli italiani ha deciso ancora una volta di andare al mare o in città d’arte per queste vacanze estive, una buona fetta di turisti preferisce la montagna. Per potersi godere un po’ d’aria fresca e pulita, mangiare piatti tipici del posto e stare a contatto con la natura. Per i più avventurieri, ci sono anche percorsi di trekking pensati ad hoc per mettersi alla prova.

Oltre alle attività vere e proprie, non è vacanza senza un buon quantitativo di foto. Che si possono fare sia al paesaggio e al panorama che a noi stessi, così da immortalare momenti e ricordi da poter poi rivivere nei mesi e anni successivi. Ma come fare per scattare foto sempre perfette e belle da vedere? C’è un trucchetto veloce ed efficace che sicuramente potrà tornarvi utile, non ne farete più a meno.

Foto in montagna, ecco come avere scatti sempre impeccabili

Se avete deciso di andare in montagna e volete scattare delle foto perfette, a voi stessi e al panorama che vi circonda, siete nel posto giusto. Vi forniremo alcuni consigli utili per risultati pazzeschi anche da smartphone, basta usare le giuste impostazioni e qualche aiuto extra per risultati che mai avreste pensato di poter ottenere semplicemente utilizzando il vostro telefono.

La prima regola base da seguire sempre è “less is more”. La natura è sempre spettacolare e offre scorci da fotografare in ogni direzione intorno a voi. Ma cercate di non scattare tutto in una volta sola, limitando l’attenzione e il focus su alcuni punti specifici. Sarebbe preferibile catturare emozioni piuttosto che posti, così che i ricordi riaffioreranno quando le riguarderete.

Cercate anche di cambiare spesso posizione mentre fotografate. Magari arrampicandovi su delle rocce, o accovacciandovi. O anche sdraiandovi a terra per qualche secondo, possibilmente sul prato. Cercate anche di rendere le immagini più interessanti possibile, creando livelli di profondità, utilizzando il primo piano, il piano intermedio e lo sfondo.

Poi state ben attenti ad usare la messa a fuoco manuale e non solo il grandangolo. Anche i dettagli infatti possono risultare affascinanti e molto belli da vedere. Parlando di strumenti extra, potreste pensare di acquistare un treppiedi. Così da avere maggior stabilità e scattare foto a voi stessi con il panorama alle spalle. Sfruttando le impostazioni dello smartphone, infine, potete giocare con vari livelli di esposizione. Magari tramite l’HDR, che fornisce rese finali al limite del professionale.