Che bello prendere il sole in terrazzo: ma che lettino scegliere?

Non c’è niente di più bello che prendere il sole in terrazzo. Ma quale lettino scegliere? Ecco alcuni consigli sui migliori in circolazione

L’estate è entrata ufficialmente nel vivo da ormai qualche settimana, con le temperature che sono sempre più torride e il sole che è intenso nelle ore più calde della giornata. Ecco perché è bene difendersi in ogni modo possibile e al tempo stesso sfruttare la bella stagione. In che modo? Andando in vacanza oppure sfruttando gli spazi aperti che si hanno in casa (se ci sono).

Avere un giardino, un balcone o un terrazzo può essere considerato un lusso oggigiorno. Ovvio però che ci sono alcuni dettagli dei quali è bene tenere conto per godersi al 100% ogni singolo metro di spazio esterno disponibile. L’arredamento gioca un ruolo fondamentale, e anche una singola scelta può rivelarsi decisiva. Avete un terrazzo e volete prendere un po’ di sole? Allora vi serve un lettino! Ecco alcuni consigli su quali sarebbe meglio acquistare per rapporto qualità prezzo.

Lettini da terrazzo per il sole: ecco quali scegliere

Se avete un terrazzo o un giardino in casa, vi consigliamo di acquistare almeno un lettino da mettere fuori per prendere il sole quando ci sono belle giornate. Stando attenti a proteggersi con la crema solare e a non passare troppe ore sotto le grinfie dei raggi UV. Ma quale lettini comprare? Ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Tra i vari stili, il moderno che sta andando molto di moda. Solitamente con colorazioni chiare, questi lettini da giardino garantiscono il massimo del relax e un’ergonomia offerta da una progettazione curata nel minimo dettaglio. Continuano ad essere molto apprezzati anche quelli in legno, ripiegatili e con tessuti morbidi e ben saldi. NE trovate diversi sul mercato con telai in grado di coccolarvi mentre prendete il sole.

Ci sono poi i classici lettini che potete trovare anche in spiaggia, che vi permettono di stendere completamente le gambe e appoggiare la testa, con tanto di parasole se non volete che i raggi UV vadano direttamente in faccia. Anche questi sono solitamente in legno, considerando che è un materiale più robusto e che garantisce più comfort. Se ne acquistate uno di questo materiale, vi consigliamo di stare attenti alla sua manutenzione. In particolare quando e se viene esposto per molto tempo alle intemperie degli ambienti esterni.