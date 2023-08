In estate aumentano i casi di candida: quali sono le abitudini da evitare

La candida è un’infezione fugina che in estate diventa più frequente. Scopri quali sono le abitudini da cambiare per evitarla.

In estate i casi di candida tendono ad aumentare per tutta una serie di fattori. Trattandosi di un problema piuttosto fastidioso (specie se si è in vacanza), imparare a conoscere le abitudini da cambiare per evitarla può quindi essere molto utile.

Soffrire di candida porta infatti tutta una serie di fastidi che vanno dal bruciore alla minzione al prurito e perfino al dolore. Prevenirla è quindi molto più utile di quanto si immagini. Scopriamo quindi come agire per battere sul tempo i problemi di candida.

Le abitudini da cambiare per evitare la candida

Iniziamo con il dire che la candida è un fungo che tutti abbiamo e che tende a presentarsi maggiormente nelle zone della bocca e della vagina. Il problema, quindi, non consiste tanto nella sua premessa ma nella sua concentrazione. Quando aumenta troppo (cosa che può avvenire per diversi fattori come, ad esempio, un sistema immunitario carente), avviene un’infezione detta candidosi che può manifestarsi in bocca, a livello esofageo o nelle parti intime. Per evitare che ciò accada la prima cosa da fare, specie in estate, è quella di mantenere un’ottima igiene personale. A ciò si dovranno poi aggiungere dei cambiamenti in alcune abitudini che in estate tendono a farsi più costanti.

È quindi meglio evitare latticini e zuccheri raffinati che sono in grado di accrescere il problema. Allo stesso tempo sarebbero da abolire anche l’alcol e il fumo. Inoltre, al fine di migliorare il sistema immunitario è molto importante andare a dormire presto, evitare ogni possibile fonte di stress e creare delle routine che siano in grado di rilassare. Un esempio possono essere delle lunghe passeggiate all’aria aperta o sulla spiaggia o la sana abitudine di praticare yoga o di meditare. Un’altra abitudine da cambiare è quella che riguarda i saponi con i quali ci si lava e che non dovrebbero aggressivi ma il più possibile naturali.

Agendo in questo modo evitare la candidosi sarà molto più semplice e con il tempo si potrà ottenere il piacevole risultato di vederla comparire sempre meno spesso o di sconfiggerla per sempre. Detto ciò, il consiglio è quello di rivolgersi al medico fin dai primi sintomi. Spesso, infatti, se presa per tempo è possibile curarla con rimedi più leggeri o con terapie antibiotiche più blande e ridotte nel tempo. Soluzione che ovviamente sarà a discrezione del medico curante.