Tutti buttano via le bucce dell’aglio (e sbagliano): non sai quanto sono utili

Quando cucini butti via le bucce dell’aglio? È sbagliato! Non hai idea di quanto possono essere utili in casa.

La nuova ottica ecologista attraverso cui ormai tutti guardiamo il Pianeta, ci sta portando a non sprecare più niente, a riciclare e ad usare, quando è possibile, anche quello che una volta chiamavamo scarto. Soprattutto in cucina, dove vengono prodotti molti rifiuti, abbiamo scoperto che quasi tutto è riciclabile. Anche l’aglio ha degli scarti che non ci verrebbe mai in mente di riutilizzare! Ma invece è possibile utilizzare anche le bucce dell’aglio che solitamente buttiamo nella pattumiera.

L’aglio è il prodotto di una pianta che usiamo moltissimo in cucina per rendere i nostri piatti più aromatici, ma oltre a questo non dobbiamo dimenticare che è anche molto utile alla salute. Le sue proprietà organolettiche sono tante: è un potente antibiotico naturale infatti inibisce molti tipi di batteri è ricco di sostanze minerali e vitamine, rafforza il sistema immunitario e regola la pressione arteriosa. Insomma è veramente una pianta medicinale, infatti nell’antichità era molto usata come medicamento.

Come possiamo utilizzare le bucce dell’aglio per creare dei prodotti utilissimi in casa.

Come abbiamo detto l’aglio ha molte proprietà benefiche per l’uomo ma non solo: le bucce che generalmente gettiamo via sono utili per preparare prodotti per le piante che abbiamo nei vasi o in giardino.

Già l’odore serve per allontanare i parassiti dalle piante ma possiamo fare ancora di più con questi scarti.

Infuso di bucce d’aglio: preparare un infuso con le bucce, ricco di antiossidanti e spruzzarlo sulle nostre piante d’appartamento in inverno previene la presenza di parassiti e afidi, mantenendole sane e forti. Come consumare aglio per noi umani, rafforza il sistema immunitario.