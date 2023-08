Sempre più celebrities in vacanza in Italia: ecco le location più gettonate dai vip stranieri

L’Italia sta diventando e si sta confermando la meta più gettonata dalle celebrities e dai vip stranieri per le proprie vacanze. Ecco quali sono le location più frequentate.

Il nostro bel paese si sa, colpisce l’occhio e il cuore e cosa da non sottovalutare anche il palato. L’abbinamento tra arte, storia e natura da mozzare il fiato intanto che si gusta un buon piatto della cucina tipica italiana, è una cosa che conquista tutti, anche le celebrities straniere che non vedono l’ora di passare le proprie vacanze estive in Italia. Ci sono alcune location in particolare che sono le più gettonate e frequentate.

I paparazzi o i semplici curiosi non smettono di scattare foto ed è facile immortalare qualche star internazionale che si gode la propria vacanza, tra paesaggi stupendi, del buon vino e magari una visita a qualche museo o qualche luogo storico. Ogni vip movimenta la situazione e i social si riempiono di notizie e foto. A volte si nascondono tra la folla, ma è inevitabile che qualcuno li riconosca e voglia fare un semplice selfie o voglia un autografo. Eppure le celebrities trovano la loro pace qui Italia, magari parcheggiano lo yacht in qualche bel porto della costa italiana, si fanno un giro nei piccoli borghi e si innamorano del nostro paese.

Inutile dire quanto questo turismo sia importante per il nostro paese, perché comunque la si pensi, la presenza di un personaggio di spicco, addirittura straniero, attira sicuramente un sacco di turismo nella zona che frequente e nei ristoranti in cui ha mangiato, i vip hanno i loro seguici che non vedono l’ora di poterli incrociare e mangiare nel loro stesso locale. L’Italia ha fatto ancora centro, con la sua bellezza e ospitalità.

Le location più gettonate dai vip stranieri

Sicuramente il mare fa la differenza, in estate le mete più frequentate da tutti coinvolgono sempre il mediterraneo e la sua bellezza e in Italia sotto questo punto di vista c’è l’imbarazzo della scelta, ovunque si va si possono trovare dei posti di mare stupendi e unici, semplicemente meravigliosi.

Una delle mete più gettonate è la regione Campania, con posti meravigliosi come Napoli, Positano e tutta la costiera Amalfitana. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Keanu Reeves, il cantante dei Coldplay Chris Martin che prima del suo concerto si è fatto una piccola vacanza nella città partenopea. Tutte celebrities straniere che sono state immortalate durante il loro viaggio, tra un’uscita in barca ad ammirare il meraviglioso mare di quelle zone, oppure una foto alla pizzeria in pieno centro a Napoli.

Tutti approfittano di visitare il nostro Paese anche solo per qualche giorno, anche città d’arte come Roma e Firenze, la bellezza della Sicilia, della Sardegna e anche la Liguria è lieta di accogliere diversi vip per le loro vacanze, un vero proprio boom, che rende ufficialmente l’Italia il paese preferito dalle celebrities di tutto il mondo. Ed è così che visitando Bagnoregio, paesino arroccato e molto particolare del Lazio, puoi incontrare Harry Styles che si prende una piccola pausa dal tour, oppure sei sul lago di Como e incroci la bellissima Beyoncé con la sua famiglia e Jay-Z.

L’Italia è tutta bella, si mangia bene, c’è un’ospitalità unica la mondo, i vip lo sanno, lo riconoscono e non vedono l’ora di passare le loro vacanze nel nostro paese.